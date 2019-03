RÉGIONAL

Le microcrédit accessible aux entrepreneurs

Un outil de financement pour les entrepreneurs qui n'ont pas accès aux produits financiers traditionnels.

Les représentants des acteurs socio-économiques locaux impliqués dans le projet se sont rassemblés le 19 mars afin de constituer légalement le nouvel organisme MicroEntreprendre Centre-du-Québec.

PHOTO GRACIEUSETÉ / MICROENTREPRENDRE Les représentants des acteurs socio-économiques locaux impliqués dans le projet se sont rassemblés le 19 mars afin de constituer légalement le nouvel organisme MicroEntreprendre Centre-du-Québec.PHOTO GRACIEUSETÉ / MICROENTREPRENDRE

Par François Beaudreau [21/03/2019]

Plusieurs intervenants socio-économiques de la région se rassemblent au sein d'un nouvel organisme afin de pour répondre aux besoins des entrepreneurs ayant des difficultés d'accès au financement afin de réaliser leur projet.

L'organisme MicroEntreprendre Centre-du-Québec, constitué le 19 mars dernier, regroupe les membres suivants: Centres d'initiative pour l'emploi local (CIEL) du Bas-Saint-François, de Bécancour et de Lotbinière-ouest, Prêt d'honneur Victoriaville, les cinq municipalités régionales de comté (MRC) de la région et le Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec.

« À partir du mois d'avril, MicroEntreprendre Centre-du-Québec va offrir des prêts jusqu'à 20 000 $ aux entrepreneurs qui ont peu ou pas accès au financement traditionnel », souligne Marie-Sarah Darnaudet, conseillère aux communications pour le réseau MicroEntreprendre. De plus, l'organisme de microcrédit assurera un accompagnement de proximité, nécessaire à la création, au développement ou à la consolidation d'entreprises de la région.

« Pour près de 60% des entrepreneurs, le financement est l'obstacle le plus commun, constate Ahmed Benbouzid, directeur général de MicroEntreprendre, un réseau regroupant 15 organismes de microcrédit répartis dans 12 régions du Québec. « Même si le paysage entrepreneurial québécois regroupe une foule d'acteurs, une bonne partie des projets d'entreprises n'ont pas toujours accès à du financement flexible, car ils ne répondent pas aux critères. Collaborer avec les acteurs socio-économiques locaux à la mise en œuvre des services de microcrédit permettra de favoriser la création d'emplois, de contribuer à la richesse et à la vitalité du Centre-du-Québec. »

Le développement et la régionalisation du microcrédit entrepreneurial mené par le Réseau MicroEntreprendre s'appuie sur la volonté du gouvernement du Québec de son Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022. Cette mesure vise à assurer l'accès à différentes sources de financement, à soutenir les entrepreneurs de toutes les régions et de tous les horizons et reconnait l'importance du microcrédit dans l'écosystème entrepreneurial du Québec.

Afin d'obtenir de plus amples informations, les personnes intéressées sont invitées à consulter le site Internet à l'adresse suivante https://www.microentreprendre.ca