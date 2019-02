RÉGIONAL

En route pour la Finale des Jeux du Québec !

La délégation du Centre-du-Québec est prête à vivre une expérience unique et inoubliable !

Alexandre Lemaire (Kingsey Falls), porte-drapeau du Centre-du-Québec, lors de la rencontre prédépart accompagné des missionnaires.

Composée de 139 athlètes, 45 entraîneurs-accompagnateurs ainsi que 16 missionnaires, la délégation du Centre-du-Québec est prête à se déplacer vers Québec du 1er au 9 mars prochain afin de vivre une expérience unique et inoubliable !

LES DISCIPLINES SPORTIVES REPRÉSENTÉES PAR LE CENTRE-DU-QUÉBEC

La 54e Finale des Jeux du Québec se déroulera sur 9 jours d'activité divisés en deux blocs. Les sports en compétition pour chacun des blocs sont les suivants : Bloc 1 (1er au 5 mars) - basket en fauteuil, boccia, boxe, gymnastique, hockey masculin, nage synchronisée, patinage artistique, ringuette et taekwondo ; Bloc 2 (5 au 9 mars) - curling féminin, curling masculin, haltérophilie, hockey féminin, judo, patinage de vitesse, plongeon, ski alpin, tennis de table. L'escrime, le ski de fond, le trampoline, le karaté, le badminton et le biathlon ne seront malheureusement pas représentés par la région du Centre-du-Québec. « Il faut rappeler que nous sommes une petite région aux Jeux. Notre bassin d'athlètes n'est pas immense et les exigences sportives sont de plus en plus difficiles à atteindre. » souligne Maxime Lemire, chef de mission depuis 7 éditions. Le Centre du-Québec risque de se démarquer au hockey féminin et masculin ainsi qu'en basketball en fauteuil roulant. Malgré la perte de joueurs importante en tennis de table, l'équipe reste tout de même très compétitive. La nage synchronisée risque d'en surprendre plusieurs. La délégation centricoise espère répéter les résultats des dernières délégations du Centre-du-Québec en terminant parmi les 13 premières régions.

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE, ALEXANDRE LEMAIRE COMME PORTE-DRAPEAU DE LA RÉGION

Athlètes, entraîneurs, accompagnateurs, bénévoles et grand public sont conviés à la place George V pour la cérémonie d'ouverture de cette Finale des Jeux du Québec. Alexandre Lemaire (Kingsey Falls), athlète de boccia, représentera la région à l'entrée des délégations. « Disons que dès que nous avons appris le retour d'Alexandre pour sa quatrième et dernière finale, le choix du porte-drapeau n'a pas été difficile ! Alexandre est un petit homme qui sait t'accrocher un sourire au visage! » ajoute le chef de mission. Médaillé d'argent à Alma 2017, Alexandre a réussi à mobiliser la délégation lors des compétitions. « Plusieurs vidéos circulaient pour encourager Alexandre aux derniers jeux et il rendait la pareille. Un vrai modèle de motivation, de persévérance et d'esprit d'équipe! » Étudiant en arts visuels, Alexandre est minutieux, intelligent, généreux et extrêmement patient. C'est à la rencontre prédépart du 10 février dernier qu'Alexandre a appris qu'il sera le porte-drapeau. « Moi, porte-drapeau, je ne m'attendais vraiment pas à cela. Je suis vraiment surpris et content! »

Il est âgé de 5 ans lorsque son diagnostic est prononcé - dystrophie musculaire de Duchesne, une maladie qui atrophie les muscles. À 9 ans, Alexandre commence à avoir de la difficulté à marcher sur de plus longues distances. Il obtient donc son premier fauteuil pour préserver son énergie. C'est depuis 2015 qu'Alexandre n'est plus capable de marcher ni de se tenir debout. « Disons que cette année, puisque la cérémonie se déroule à l'extérieur, cela complique un peu la logistique pour l'entrée de la délégation, mais mon équipe est prête à tout pour faire vivre une expérience inoubliable à Alexandre. Le comité est avisé! » conclut Maxime Lemire.

POUR SUIVRE LES JEUX DU QUÉBEC SUR LE WEB

Toutes les personnes intéressées par les Jeux du Québec et les performances de la région ont de nombreuses possibilités de s'informer par Internet. D'abord, pour ce qui est de la région, le site Internet de LSCQ sera une mine d'informations : horaires, résultats, liste des médaillés et communiqués de presse quotidiens s'y trouveront. La page Facebook de Loisir Sport Centre-du-Québec et le compte Instagram GoCDQ seront très actifs durant les 9 jours de l'événement.

Enfin, les Jeux du Québec sont également fort présents sur les réseaux sociaux. Pour consulter les horaires et résultats généraux des sports ainsi que pour connaître l'horaire de la webdiffusion des compétitions, rendez vous sur le site Internet www.jeuxduquebec.com.

