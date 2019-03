RÉGIONAL

Deux véhicules volés retrouvés grâce à des aspirants policiers

Un exemple de la collaboration efficace qui prévaut entre les aspirants policiers de l'École nationale de police du Québec et les policiers de la Sûreté du Québec affectés au poste de la MRC de Nicolet-Yamaska, situé à Nicolet.

Frédéric Giroux et Marylou Jutras en sont à leur septième semaine de formation.

PHOTO GRACIEUSETÉ Frédéric Giroux et Marylou Jutras en sont à leur septième semaine de formation.PHOTO GRACIEUSETÉ

Communiqué [07/03/2019]

Mercredi le 6 mars un peu avant 16h, la réalité a dépassé la fiction pour deux aspirants policiers...

Durant leurs activités de formation régulière en patrouille-gendarmerie, deux aspirants policiers de la 202e cohorte de l'École nationale de police du Québec ont remarqué une motoneige abandonnée sur la rivière Nicolet, près du parc Gérard-Lupien à Nicolet. Sur l'autre rive de la rivière, ils voyaient un véhicule utilitaire sport. Le VUS avait les phares allumés et était inoccupé lui aussi.

Les aspirants policiers ont contacté les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Nicolet-Yamaska. Après vérification, le luxueux véhicule utilitaire sport avait été volé au cours de la même journée à Trois-Rivières. La motoneige avait quant à elle été volée en 2013 à Saint-Étienne-des-Grès. L'enquête se poursuit puisqu'aucune personne n'a été arrêtée en lien avec ces vols de véhicules.

Dans le cadre de leur formation hier, les appels auxquels les aspirants policiers devaient répondre à Nicolet étaient une intervention auprès d'une personne avec les capacités affaiblies et une prise de plainte pour un véhicule volé, justement.

Cette intervention est un exemple de la collaboration efficace qui prévaut entre les aspirants policiers de l'École nationale de police du Québec et les policiers de la Sûreté du Québec affectés au poste de la MRC de Nicolet-Yamaska, situé à Nicolet. La contribution des aspirants policiers est grandement appréciée et mérite d'être soulignée. Bonne continuité de formation aux aspirants Marylou Jutras de Drummondville et Frédéric Giroux de Saint-Roch-de-l'Achigan qui en sont à leur septième semaine de formation.

Source : Éloïse Cossette, sergente