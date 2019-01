RÉGIONAL

Des actions en lien direct avec l'urgence climatique

Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet: « Je suis fière de constater que nous passons de plus en plus de l'action individuelle à l'action collective. »

Mathieu Vallée, chef de la division environnement de Varennes, les maires Georges Bourelle de Beaconsfield et Mario Fortin de Plessisville ainsi que Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet.

Par François Beaudreau [24/01/2019]

Le lancement du Projet d'électrification des camions et transports spécialisés municipaux, une initiative qui regroupe quatre municipalités, a eu officiellement lieu à Nicolet le 23 janvier dernier, en présence de plusieurs élus et intervenants.

Dans le cadre du volet « étude » du projet, les villes de Nicolet, Plessisville, Varennes et Beaconsfield participent à une étude de faisabilité, technique et financière sur l'électrification des camions et des transports spécialisés municipaux.

Cette étape permettra en outre de développer des solutions pour électrifier les camions ou d'autres composantes des flottes municipales. On estime que ces interventions, en plus d'amenuiser les impacts environnementaux liés au transport, vont permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20%.

Les bénéfices visés dans l'identification de ces solutions vont même au-delà de la réduction des gaz à effet de serre, soulignent les promoteurs du projet.

Ils comprennent notamment la réduction des dépenses énergétiques, l'optimisation de la gestion du parc de camions municipaux, le développement de nouvelles expertises régionales en matière d'électrification des transports et une modernisation des véhicules de la flotte municipale.

« Nous sommes sans aucun doute la preuve aujourd'hui, que nous avons tous, peu importe la taille de notre ville, un rôle de leader à jouer pour réduire les gaz à effet de serre et faire une différence, à notre mesure. Le projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui est une continuité de nos actions en développement durable », affirme la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

Notons que Nicolet est désignée comme ville leader du projet et son directeur général, Pierre Genest, agit à titre de conseiller technique.

La réalisation du projet bénéficie du financement du programme Municipalités pour l'Innovation Climatique de la Fédération canadienne des municipalités.

Le 20 novembre dernier, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités avaient annoncé l'octroi d'un financement de 95 400 $ à la Ville de Nicolet et trois autres villes partenaires pour ce projet.