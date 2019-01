RÉGIONAL

Le groupe Hydro Performance inc. passe à la vitesse supérieure

Nouvelle économique - Spécialisé en lavage haute pression agricole et industriel, l'entreprise de Saint-François-du-Lac acquiert une nouvelle unité de lavage à pression.

M. Frédéric Côté, copropriétaire, M. Pascal Théroux, maire de la municipalité de Saint-François-du-Lac et M. Frédéric Poirier, copropriétaire, posant devant l'unité de lavage entièrement conçue selon les spécifications de l'entreprise

Communiqué [07/01/2019]

La division économique de la MRC de Nicolet-Yamaska est fière d'annoncer qu'elle a appuyé financièrement le groupe Hydro Performance inc. de Saint-François-du-Lac avec une aide de 20 000 $ en provenance du Fonds local d'investissement.

La SADC du Nicolet-Bécancour a également contribué au financement du projet par le biais de la Stratégie Jeunesse permettant l'achat d'une toute nouvelle unité de lavage à pression évaluée à plus de 121 000 $.

« Je félicite les propriétaires messieurs Frédéric Côté et Frédéric Poirier qui, avec leur investissement, permet non seulement de consolider une dizaine d'emplois, mais aussi de créer quatre nouveaux emplois » a précisé le maire de Saint-François-du-Lac, M. Pascal Théroux. Au cours des cinq dernières années, Hydro Performance inc. a d'ailleurs connu une croissance extraordinaire en doublant ses ventes.

Les propriétaires, qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le domaine agricole, possèdent un vaste réseau de contacts et une excellente réputation auprès de la clientèle. En plus de desservir le Centre-du-Québec, Hydro Performance inc. compte plusieurs autres clients dans les régions limitrophes ainsi qu'à Québec, Montréal et Lanaudière.

L'entreprise, soucieuse de l'environnement et la biosécurité, cherche d'ailleurs de nouveaux employés pour combler les postes créés avec la nouvelle unité de lavage. Ce nouveau matériel permettra de répondre à une demande toujours grandissante, mais permettra aussi une plus grande rapidité d'exécution.

