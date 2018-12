RÉGIONAL

Des efforts dignement récompensés

Michel Leclair et Jean-Yves Doucet honorés pour leur contribution au développement de la balle rapide.

Chantal Gagnon directrice générale de Softball Québec, Jean-Yves Doucet, prix du Bâtisseur de l'année et Mike Néron, président du conseil d'administration de de Softball Québec.

Par François Beaudreau [14/12/2018]

Véritables piliers de la balle rapide dans la région du Centre-du-Québec, Michel Leclair et Jean-Yves Doucet ont vu leurs efforts récompensés au cours des dernières semaines.

Jean-Yves Doucet a été honoré lors de la soirée des mérites 2018 de Softball Québec alors qu'on lui a décerné le titre de Bâtisseur de l'année pour souligner sa contribution au développement de ce sport un peu partout au Québec et ce, depuis plus de 35 ans.

Parmi ses nombreuses réalisations, M. Doucet a pris une part active dans l'organisation de nombreux Championnats canadiens qui ont eu lieu dans les environs, en plus en former des entraîneurs, des gestionnaires et des bénévoles. Il est aussi entraîneur adjoint de l'équipe nationale junior de balle rapide. « Il a le respect de tous dans le milieu et, en lui remettant ce prix, Softball Québec soulignait son leadership remarquable pour faire évoluer ce sport au Québec », souligne-t-on à Softball Québec.

La soirée des mérites 2018 a eu lieu à St-Jean-sur-Richelieu le 17 novembre dernier et réunissait plus de 220 personnes.

Michel Leclair a mérité le prix du bénévole de l'année Rose Hodgson, remis dans le cadre du Banquet du Temple de la renommée et des mérites de Softball Canada, le 10 novembre 2018 à Montréal. Cette récompense souligne le travail et les réussites d'une personne dévouée au développement du softball. Impliqué auprès de ce sport depuis plus de 25 années, Michel Leclair a été l'un des cofondateurs du programme de l'Express de St-Léonard d'Aston, en 1993.

« Michel est, depuis 1996, entraîneur-adjoint des Équipes du Québec masculines et ses équipes ont récolté plusieurs honneurs au fil du temps. Il a notamment remporté la médaille d'or lors du Championnat canadien de balle rapide U18 en 2013, et ce chez lui, à St-Léonard d'Aston. Son équipe a répété l'exploit en 2016, cette fois dans la catégorie U21 », écrit Gilles Leblanc de Softball Canada.

Membre du conseil d'administration de Softball Québec, il a notamment été impliqué au sein des comités organisateurs des Championnats canadiens masculins à St-Léonard d'Aston en 2006, 2013 et 2018.