Une occasion de dire merci

Le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre souligne de belle façon la Journée internationale des bénévoles.

L'équipe du Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre avec Mélanie Provencher, Geneviève Paquin, Alexandra Desplanches, Karine Paradis, Marcelle Gamelin en compagnie du maire de Baie-du-Febvre, Claude Lefebvre.

Par François Beaudreau [06/12/2018]

Plus de soixante-quinze personnes ont répondu à l'invitation du Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre pour souligner la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre dernier au Centre communautaire de Baie-du-Febvre.

Les invités ont partagé un repas chaud puis ont été divertis lors d'une soirée musicale animée par Yvon Daunais.

« La Journée internationale des bénévoles, c'est pour souligner l'apport des bénévoles dans la communauté. Pour nous, au Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre, c'est notre façon de dire merci aux gens qui font du bénévolat tout au long de l'année », mentionne Mélanie Provencher, directrice générale du Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre.

L'organisme couvre un territoire qui comprend Pierreville, Saint-François-du-Lac, la communauté d'Odanak, Saint-Zéphirin-de-Courval, Saint-Elphège, Baie-du-Febvre et La Visitation-de-Yamaska.

Selon la directrice générale, la région compte plus de cent cinquante bénévoles actifs dans la communauté dont plus d'une cinquantaine oeuvrant auprès du Centre d'action bénévole. « Nous avons des bénévoles impliqués dans plusieurs services comme l'accompagnement transport, la popote roulante, la clinique d'impôt, les visites d'amitié, l'aide aux formulaires et le comptoir alimentaire », énumère-t-elle.

De plus, l'organisme assure l'encadrement et la supervision des personnes qui souhaitent offrir leur temps pour l'action bénévole.

Rappelons que le 5 décembre de chaque année est une journée consacrée à souligner le dévouement et la contribution des bénévoles au développement des communautés et ce, depuis 1985, alors que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies avait adopté une résolution à cet effet.

« D'avoir décrété la journée internationale des bénévoles si près de Noël n'est certainement pas un hasard. Pendant toute l'année, votre sens de l'humanisme, votre art de l'engagement et votre générosité nous font vivre ce sentiment de plénitude qui nous habite particulièrement dans la période des fêtes », soulignent Josée Doyon et Louise Baillargeon, au nom du Regroupement des Centres d'action bénévole de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations auprès Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre peuvent composer le numéro 450 568-3198.