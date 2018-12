RÉGIONAL

Fabienne Desroches quittera ses fonctions le 30 juin 2019

La directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy estime que le moment est venu de tirer sa révérence au terme de son troisième mandat.

Fabienne Desroches a informé le conseil d'administration de sa décision, le 28 novembre dernier.

Par François Beaudreau [03/12/2018]

Fabienne Desroches, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, quittera ses fonctions à la fin de l'année scolaire, le 30 juin 2019, au terme de son troisième mandat à la barre du collège.

« Cette décision n'a pas été facile à prendre: j'aime toujours autant ce que je fais et je me sens toujours appréciée », écrit la directrice générale dans une lettre destinée aux membres du personnel et aux partenaires, dont nous avons obtenu copie. « Cependant, je crois qu'après avoir occupé durant toutes ces années ce poste, il est temps pour moi de tirer ma révérence et de laisser à quelqu'un d'autre le privilège de diriger cette institution. »

En poste depuis quinze années, Mme Desroches compte plusieurs réalisations. « Elle a contribué, entre autres, à faire du Cégep de Sorel-Tracy, un Collège de région hautement impliqué dans sa communauté qui a réussi à maintenir son devis ministériel pendant des années, et ce, malgré le déclin démographique », souligne Mélanie Lavallée, conseillère en communication pour le collège.

La directrice générale a notamment appuyé les demandes du Cégep d'un argumentaire solide, auprès des instances gouvernementales, afin d'obtenir des nouveaux programmes d'enseignement. Mentionnons à ce titre, les Techniques d'éducation spécialisée et récemment, Techniques juridiques et Gestion d'un établissement de restauration en collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

« Je pars avec le sentiment du travail accompli, mais consciente que cela n'a été possible que grâce au travail soutenu de tous et chacun et je veux vous en remercier. Je réfère ici à l'implication collective dans des dossiers comme le recrutement, l'encadrement pédagogique, la recherche, l'accompagnement de la population étudiante, le dynamisme et la qualité des services offerts partout dans le Collège », écrit Fabienne Desroches.

Un comité de sélection prendra place au cours des prochains mois dans le but de nommer une nouvelle personne à la direction générale.