RÉGIONAL

Des milieux accueillants et adaptés aux familles

Une certification pour encourager le développement et le maintien d'un environnement adapté aux familles de la région Pierre-De Saurel.

Vincent Deguise, conseiller régional de la MRC de Pierre-De Saurel, Maxime Chalifoux de Chalifoux casse-croûte, William Eude du Centre d'amusement Tiguidou, Marie-Josée Averill de la Porte du Passant, Kymmaly Paulhus de Statera, Lisa Richard de Chez Coraféli, Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel et Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

Par François Beaudreau [28/11/2018]

La MRC de Pierre-De Saurel a profité de la troisième édition de La Grande semaine des tout-petits pour remettre une dizaine de reconnaissances « Certifié famille » à des organisations de la région.

« Avec les certifications remises cette année, les parents peuvent maintenant compter sur près de 60 milieux dans la région qui soient certifiés accueillants et adaptés à leur réalité! Sans compter les événements qui offrent l'espace CERTIFIÉ famille à leurs visiteurs. Une initiative qui démontre qu'élus, représentants d'organismes, commerçants, organisateurs d'événements, citoyens et parents peuvent travailler ensemble pour les tout-petits », a déclaré Vincent Deguise, conseiller régional et président du Comité régional de la famille et des aînés de la MRC de Pierre-De Saurel.

Lancé en 2013 par la MRC de Pierre-De Saurel, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique familiale, le programme « Certifié famille » a pour objectif de favoriser le développement et le maintien d'un environnement adapté aux familles de la région.

La certification vise tant les entreprises que les organismes et institutions du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel.

Une reconnaissance « Certifié famille » signifie que l'organisme est accueillant ou adapté envers les familles, selon niveau de certification obtenue.

Les critères d'évaluation tiennent compte, notamment, de l'aménagement de places de stationnement réservées aux familles avec jeunes enfants et femmes enceintes, de la présence d'une table à langer accessible aux femmes, d'un accueil favorable aux mères allaitant, d'aires d'attente avec un coin pour les enfants.

« Notre rôle, en tant que décideur, est de faire en sorte que chaque enfant puisse grandir dans des conditions lui permettant d'atteindre son plein potentiel. On devrait d'ailleurs toujours avoir en tête que la petite enfance est comparable à la construction des fondations d'une maison : plus les fondations sont solides, plus l'enfant pourra faire face aux nombreux défis de la vie », a fait valoir le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, Gilles Salvas.