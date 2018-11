RÉGIONAL

Mission agricole au Centre-du-Québec

Dix leaders d'organisations paysannes du Sud en visite dans la région.

Dix agriculteurs africains et haïtiens en mission agricole et organisationnelle au Centre-du-Québec.

Par François Beaudreau [23/11/2018]

Dix délégués du Sénégal, du Bénin et d'Haïti visitent la région Centre-du-Québec pour une mission agricole organisée par UPA Développement international.

Dans le cadre d'un stage du 15 novembre au 8 décembre, ces leaders d'organisations paysannes du Sud se familiarisent avec la vie associative de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, en plus de parfaire leurs connaissances sur la production agricole d'ici. Ce stage se déroule dans le cadre du programme Réseau Agro-Innov grâce à l'appui financier d'Affaires Mondiales Canada.

« En se regroupant et en s'organisant, les productrices et les producteurs agricoles peuvent obtenir de meilleures conditions de vie et relever ensemble le défi de la souveraineté alimentaire », affirme André D. Beaudoin, secrétaire général d'UPA Développement international.

« Nous sommes privilégiés d'accueillir ces délégués d'organisations africaines et haïtiennes. C'est une expérience enrichissante tant sur le plan humain que sur le plan de l'échange de connaissances. Partager notre expérience avec eux nous force à faire un temps d'arrêt et à apprécier tout le chemin parcouru par notre organisation », souligne Daniel Habel, président de la Fédération de l'UPA Centre-du-Québec.

Pendant une semaine, les délégués séjournent notamment dans dix fermes de la région recrutées par la Fédération. Pour les fermes hôtes, ce séjour sera l'occasion pour les agriculteurs et les membres de leur famille de découvrir plusieurs facettes de l'agriculture et de la culture de ces pays.

« Ces représentants d'organisations paysannes du Sud ont plongé dans un univers fort différent à leur arrivée à Nicolet », relate Marc-Yvan Ranaud, de la Fédération de l'UPA Centre-du-Québec.

Fondée en 1993 par l'Union des producteurs agricoles du Québec, UPA Développement international a pour mission de soutenir la ferme familiale comme modèle d'agriculture durable en appuyant les organisations professionnelles agricoles démocratiques, les systèmes collectifs de mise en marché des produits agricoles et toute autre initiative structurant l'avenir de l'agriculture dans les pays en voie de développement.