Investissements pour des pistes de motoneige de meilleure qualité

Trois projets pour l'acquisition de nouvelles surfaceuses et d'équipement plus performant.

Le Club de Moto-Neige ASAN va acquérir une surfaceuse Pisten Bully Trail 2017.

Le Club de Moto-Neige ASAN va acquérir une surfaceuse Pisten Bully Trail 2017.

Par François Beaudreau [23/11/2018]

Trois clubs de motoneigistes du Centre-du-Québec et de la Montérégie se partagent des subventions du gouvernement du Canada totalisant 429 028 $ pour l'acquisition de nouvelles surfaceuses nécessaires à l'entretien des sentiers; un investissement de 804 315 $.

« Le tourisme hivernal contribue grandement à la vitalité économique du Centre-du-Québec et de la Montérégie, et la pratique de la motoneige et du ski de fond attire des adeptes non seulement de la région, mais aussi une clientèle internationale. Des pistes de meilleure qualité ne pourront que renforcer la réputation et la notoriété de ces régions comme destination de choix », affirme David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Les trois Clubs de motoneiges visés par l'attribution des fonds sont des organismes à but non lucratif. Ensemble, ils sont responsables de l'entretien de quelque 590 kilomètres de sentiers de motoneige.

Le Club de motos-neige des Érables Inc. reçoit une contribution non remboursable de 161 220 $ sur un investissement total de 268 700 $. Le Club fera l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse plus performante, permettant de réduire le temps requis afin d'effectuer les sorties d'entretien, entre autres.

Avec 10 bénévoles qualifiés le Club de motos-neige des Érables Inc. s'occupe de l'entretien de 104 km des sentiers situés principalement sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska. Il regroupe 266 membres.

Le Club des neiges Sorel-Tracy Inc., qui compte 900 membres et 45 bénévoles, est responsable de la gestion et de l'entretien de 193 km de sentiers pour l'ensemble de la MRC Pierre-de-Saurel. Le Club obtient un appui financier de 137 045 $ sur un investissement total de 274 090 $.

Le Club de Moto-Neige ASAN Inc. de Saint-Hyacinthe bénéficie d'un octroi de 130 763 $ sur un investissement total de 261 525 $ pour l'acquisition d'une quatrième surfaceuse destinée à l'entretien mécanique des sentiers. Le Club de Moto-Neige ASAN Inc. assure l'entretien de 294 km de sentiers et compte 900 membres.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de tourisme hivernal du Programme de développement économique du Québec de Développement économique Canada.