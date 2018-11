RÉGIONAL

Nicolet leader d'un projet d'électrification des camions municipaux

Des municipalités à l'oeuvre pour identifier des solutions afin de réduire les gaz à effet de serre sur leur territoire.

Pierre Genest, directeur général de la Ville de Nicolet, agira à titre de conseiller technique pour le projet.

Par François Beaudreau [22/11/2018]

Nicolet et trois autres villes partenaires reçoivent un financement de 95 440 $ pour un projet d'électrification des camions municipaux et de moyens de transport spécialisés, tel qu'annoncé par le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités.

La Ville de Nicolet a été désignée en tant que ville principale du projet. Un premier volet étude lui permettra, avec les villes de Plessisville, Varennes et Beaconsfield, d'analyser les potentiels pour l'intégration de camions électriques dans les flottes municipales. Ensemble, ces municipalités vont identifier des solutions afin de réduire les coûts des premières intégrations de camions électriques et réduire les gaz à effet de serre sur leur territoire.

« Nous sommes évidemment très heureux d'obtenir aujourd'hui le financement pour cet emballant projet parce que les municipalités sont rendues là dans leurs efforts de développement durable. Il faut se questionner et analyser nos besoins en électrification et aujourd'hui le gouvernement du Canada et la FCM nous en donnent les moyens. La Ville de Nicolet est toujours très proactive et nous sommes enchantés d'assurer le leadership de ce projet », souligne Pierre Genest, directeur général de la Ville de Nicolet, qui agira à titre de conseiller technique.

« En raison de son rôle technique et de sa position au sein de la Ville, Pierre Genest sera consulté sur une base régulière sur les toutes les questions touchant la réalisation des analyses, la sélection des solutions techniques et sur les recommandations qui seront élaborées dans le rapport final », précise-t-on à la Ville de Nicolet.

Cette annonce a été faite par le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités dans la foulée de l'octroi d'un financement de plus de 4,5 millions de dollars pour 109 nouvelles initiatives dans des collectivités du Canada dans le cadre de trois programmes: le Fonds municipal vert (FMV), le programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC) et le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM).

« À l'échelle nationale, ces investissements locaux contribuent à une économie axée sur la croissance propre, en plus de doter les municipalités des bons outils pour évaluer, prioriser et mettre en place les infrastructures des prochaines générations », affirme le ministre canadien de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne.

« Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada, nos programmes appuient des solutions locales qui ont un impact national et qui contribuent au renouvellement des infrastructures et à notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone », ajoute Vicki-May Hamm, présidente de la Fédération canadienne des municipalités.