Tsemantou tient sa promesse

Lancement de trois livres par cette jeune maison d'édition.

La directrice de la maison d'édition, Johane Filiatrault, au centre, entourée de quelques-uns des membres de son équipe, Geneviève Laberge, Mikaël Beauchemin, David Beauchemin et Cynthia Jobin.

Par François Beaudreau [22/11/2018]

La soirée cocktail organisée par les Éditions Tsemantou, qui a eu lieu à Saint-François-du-Lac le 17 novembre dernier, avait des allures de véritable salon du livre. Et pour cause. Plus d'une trentaine de personnes avaient répondu à l'invitation de la jeune maison d'édition pour le lancement de ses trois premiers livres et l'inauguration de ses nouveaux locaux.

Prenant la parole devant les convives, l'auteure et directrice de la maison d'édition, Johane Filiatrault, a été chaudement applaudie après qu'elle eût relaté les difficultés et les défis, liés à cette belle aventure qu'est Tsemantou. Rappelons que la maison d'édition, dont le lancement officiel a eu lieu il y a six mois à peine, prévoyait faire paraître trois ouvrages d'ici la prochaine année. Promesse tenue. Pendant la soirée, trois livres récemment sortis des presses ont été présentés au public.

Premier livre publié par les Éditions Tsemantou sous la plume de Jeanne Du Mont, « L'apocalypse décryptée » est un essai qui vise à démystifier les prophéties de ce célèbre livre de la Bible. « L'essai vise à démontrer que ces prédictions écrites il y a des milliers d'années se réalisent actuellement sous nos yeux et que ce n'est qu'avec les connaissances modernes que nous sommes en mesure de peser le sens de ce point tournant dans l'histoire », note Mikaël Beauchemin, relationniste.

Tsemantou publie également « Mémoire d'Outarde » de Johane Filiatrault. La romancière raconte l'histoire de Jonathan et Rose-Anne dans l'effervescence de la Montréal de 1984. « Portrait d'une collectivité en quête profonde de sens et voulant se libérer des démons de son histoire. » Pour la directrice de la maison d'édition, il s'agit d'un troisième roman. Ses deux ouvrages précédents, Montréal Hochelaga et Ville-Marie, le rêve des fous, sont parus chez Goélette.

Dans le recueil de poésie « Un nichoir sans oiseaux », l'artiste peintre et poète Rachel Filiatrault entraîne le lecteur dans l'histoire de la vie. « Une poésie limpide, des mots à la fois doux et très vrais où on reconnaît nos propres cris », souligne-t-on à propos de ce recueil dont la lecture s'accompagne de L'Oiseau des sables, une oeuvre du compositeur et multi-instrumentiste David Beauchemin.

Les ouvrages sont disponibles dans les librairies du Centre-du-Québec et de Trois-Rivières. Vous pouvez aussi vous les procurer en ligne sur Amazon et Renaud Bray, ou directement sur le site web de la maison d'édition (www.tsemantou.com).