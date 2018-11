RÉGIONAL

Retour sur la première année à la mairie de Pierreville

Éric Descheneaux relate les réalisations accomplies ces douze derniers mois.

Le maire Éric Descheneaux et le conseil municipal de Pierreville veulent insuffler un vent de modernité à la municipalité.

Par François Beaudreau [09/11/2018]

Un an après son entrée en fonction à la mairie de Pierreville, Éric Descheneaux juge le moment opportun pour expliquer les réalisations accomplies et la vision du conseil quant aux défis à venir.

Il s'est rendu à nos bureaux pour faire le bilan de cette première année de son mandat.

« Pendant la première année, nous avons dû souvent aller au plus urgent. Par exemple, nous avons refait la toiture de l'usine de traitement des eaux usées, qui était détériorée », illustre le maire.

« Nous avons aussi fait beaucoup de choses au niveau de la réingénierie de l'hôtel de ville. » Le nombre d'employés à l'hôtel de ville est passé de cinq à trois, suite au départ volontaire de deux personnes. « Nous voulons travailler de plus en plus avec la technologie. Nous voulons maximiser le temps des employés pour améliorer leur productivité. On se modernise. »

Au chapitre des réalisations, M. Descheneaux mentionne notamment la nouvelle image du journal municipal Le Pierrepont ainsi que la mise en place d'un projet-pilote pour enregistrer les séances du conseil, lesquelles seront rediffusées sur le site Internet de la municipalité. De plus, la municipalité lance un service d'alertes sous forme d'application Web pour informer rapidement la population des situations d'urgence.

Pendant la dernière année, Pierreville a pris des initiatives pour embellir ses espaces publics avec l'ajout de parasols et d'ornements floraux dans la municipalité. « Un investissement minime avec des retombées majeures », estime Éric Descheneaux, qui note un achalandage accru au parc Lafrenière, situé près de l'hôtel de ville.

Quand à l'éventualité d'agrandir et de réaménager l'hôtel de ville, cette perspective passe au second plan. « Je me vois mal aménager l'hôtel de ville quand il y a beaucoup de choses à faire », plaide le maire.

Pierreville et quatre autres municipalités sont engagées dans un processus de revitalisation. « Dans un avenir rapproché, la population sera convoquée pour une consultation publique. Nous allons annoncer le diagnostic suite au rapport, les grandes orientations. »