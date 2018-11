RÉGIONAL

Attirer, accueillir et intégrer des personnes immigrantes

Le projet « immigraction » naît de la collaboration entre le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour et la MRC de Nicolet-Yamaska.

Milena Cortes Lopez, chargée de projet, Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Éric Descheneaux, maire de Pierreville et Ariane Fréchette, chargée de projet.

Par François Beaudreau [31/10/2018]

Une nouvelle initiative voit le jour pour attirer, accueillir et intégrer des personnes immigrantes sur le territoire de Nicolet-Yamaska. Il s'agit du projet « immigraction » dont le lancement a eu lieu à Nicolet le 30 octobre dernier. Le service est mis sur pied grâce à une collaboration entre le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour et la MRC de Nicolet-Yamaska.

« En début d'année, les élus de la MRC de Nicolet-Yamaska se sont donnés comme priorité entre autres d'accroître l'attractivité des milieux et d'attirer de la main-d'oeuvre pour nos entreprises. La collaboration actuelle entre le CJE et la MRC s'inscrit dans ces orientations et facilitera l'intégration et la rétention des nouveaux travailleurs qui choisissent non seulement de venir travailler dans notre région, mais aussi d'y demeurer », souligne la préfète de la MRC et mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

Deux personnes ont été embauchées pour mener à bien le projet, soit Ariane Fréchette et Milena Cortes Lopez. « Ensemble, les chargées de projets mettront en place, au cours des prochains mois, plusieurs activités qui viseront à favoriser l'intégration des personnes immigrantes dans nos communautés et à sensibiliser les collectivités aux défis vécus par ces dernières », notent mesdames Fréchette et Cortes Lopez. De plus, le projet contribuera à développer le caractère attractif et accueillant de nos milieux de vie ainsi qu'à combler des besoins de main-d'oeuvre, notamment dans le secteur manufacturier.

Présent à la conférence de presse pour cette annonce, le maire de Pierreville, Éric Descheneaux, abonde dans le même sens :

un tel service est nécessaire, selon lui, pour appuyer les municipalités dans leurs efforts pour intégrer les nouveaux arrivants, compte tenu de la problématique de recrutement pour les entreprises et pour freiner la dévitalisation. « Et au niveau plan économique, pour une vision à long terme, c'est une plus-value pour l'ensemble des municipalités », commente M. Descheneaux.

Les personnes intéressées à s'impliquer au sein d'un comité de bénévoles pour l'organisation d'activités ou l'accueil de personnes immigrantes, sont priées de contacter Milena Cortes Lopez au 819 269-3185.