RÉGIONAL

La philanthropie à l'appui de la santé

Succès exceptionnel pour le 16e souper bénéfice de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, M.D.

René Bérubé, Dr Richard Proulx, Gloria Lemire, Edith Collins, Nicole Thibodeau et Valérie Dionne, lors du dévoilement du résultat de la soirée.

PHOTO GRACIEUSETÉ René Bérubé, Dr Richard Proulx, Gloria Lemire, Edith Collins, Nicole Thibodeau et Valérie Dionne, lors du dévoilement du résultat de la soirée.

Par François Beaudreau [22/10/2018]

Avec 400 billets vendus à son souper bénéfice du 20 octobre dernier et une somme amassée de 143 900 $, c'était l'année de tous les records pour la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, M.D. de Saint-Léonard-d'Aston.

« Ça démontre que la santé, c'est la priorité pour les familles », explique son président, l'homme d'affaires et philanthrope René Bérubé., en entrevue téléphonique. « Depuis le nombre d'années que la Fondation existe, le lien de confiance est de plus en plus solide et les gens sont fiers de nous appuyer.

De plus, M. Bérubé raconte que pendant la soirée, le Dr Richard Proulx a soulevé la foule lorsqu'il a annoncé que d'ici les six prochains mois, il y aurait quatre médecins de plus à Saint-Léonard-d'Aston. « Chaque personne aura accès à un médecin de famille », ajoute le président de la Fondation.

Ce souper bénéfice annuel est l'activité phare pour le financement de la Fondation médicale. Les fonds amassés servent à pourvoir en équipements le Groupe de médecine familiale de Saint-Léonard-d'Aston. Selon son président, le souper bénéfice connaît cette année un record de participation, à tel point qu'il a fallu que les organisateurs déménagent l'événement depuis le Centre Richard Lebeau pour être tenu dans le hall de l'École secondaire la Découverte, là où les invités sont moins à l'étroit.

Un record également pour l'argent recueilli. « Quand nous avons lancé les enchères, nous avons amassé 30 000 $ en trente minutes », illustre René Bérubé. « Un chandail de Marc-André Fleury a été vendu 2 200 $. Un autre chandail, de Paul Byron, vendu 3 000 $. À la fin de la soirée, nous avions 143 900 $, le plus gros montant récolté pour le souper de la Fondation. Un record à tous points de vue. »

Le souper bénéfice de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, M.D. avait pour thème « Femmes dans le feu de l'action ». Sous la présidence d'honneur de Valérie Dionne de Gestion Fauvel, cette activité visait notamment à rendre hommage à Edith Collins, franchisée de Saint-Hubert Express, Gloria Lemire, FCPA, FCA de Deloitte et Nicole Thibodeau de Idéal Cargo.