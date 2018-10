RÉGIONAL

Envoyer un message clair

Jacques T. Watso précise la position du Conseil de bande d'Odanak sur la possession de cannabis.

Jacques T. Watso à son bureau, au Conseil de bande d'Odanak.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU Jacques T. Watso à son bureau, au Conseil de bande d'Odanak.PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Par François Beaudreau [11/10/2018]

La possession de cannabis sur le territoire d'Odanak sera étroitement encadrée, prévient Jacques T. Watso, membre du Conseil de bande de la communauté Abénakise. Il veut ainsi envoyer un message clair, à la veille de l'entrée en vigueur, le 17 octobre 2018, du projet de loi C-45 du gouvernement canadien, Loi concernant le cannabis.

« Nous voulons coordonner les efforts de tous nos organismes », affirme le conseiller. « Nous avons le Centre de santé, qui a une mission holistique de prévention. Il y a le Centre de la petite enfance qui enseigne des valeurs saines. Il y a le groupe des aînés qui souhaite avoir un environnement paisible pour passer leurs vieux jours. Il y a la Maison des jeunes et le comité des jeunes qui sont plus à risque. »

De plus, le 25 avril dernier, M. Watso proposait une résolution, adoptée à l'unanimité, balisant la possession de cannabis sur le territoire de la communauté. Ainsi, le Conseil des Abénakis interdit toute production, distribution, entreposage et points de vente de cette substance et de ses dérivés, sur l'ensemble du territoire d'Odanak. De même, toute consommation est interdite dans les lieux publics, les immeubles, les terrains des immeubles à logements appartenant au Conseil de bande d'Odanak. La peine encourue, pour un résident reconnu coupable d'une infraction prévue au règlement, peut aller jusqu'à l'expulsion de la communauté.

« On n'enlève rien aux gens qui consomment. S'ils veulent le faire de façon récréative, ils peuvent le faire mais ils le feront chez eux », ajoute Jacques T. Watso. « Nous voulons leur faire savoir que nous essayons de cheminer avec eux pour trouver un mode de guérison. »

Le conseiller souligne que, depuis plusieurs années, la communauté multiplie les efforts pour limiter les problèmes liés à la consommation et au trafic du cannabis. Il rappelle qu'Odanak a fait partie des fondateurs de la coalition Stop cannabis, mise sur pied en 2008 pour lutter contre la culture du cannabis.