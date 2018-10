RÉGIONAL

Reconnaissance du travail des bénévoles et organismes en loisir

L'organisme Loisir Sport Centre-du-Québec met à l'honneur l'implication des hommes et des femmes bénévoles lors de la soirée Reconnaissance.

Les lauréats Anne Richard et Michaël Vouligny ainsi que les représentants des organismes honorés, les Loisirs Collectifs du Comité des 5 (Ste-Eulalie, St-Wenceslas, St Sylvère et St-Célestin village et paroisse) et le Baseball mineur de Nicolet. Ils sont accompagnés de Christian Guillemette de Desjardins, Marjolaine Arsenault, présidente de Loisir Sport Centre-du-Québec, Alexandre Robert, France Trudel, Marco Boucher, conseillers municipaux.

Par François Beaudreau [11/10/2018]

Loisir Sport Centre-du-Québec reconnaît le travail et le dévouement des organismes et des bénévoles en loisir de la région à l'occasion de la troisième édition d'une soirée hommage, qui a eu lieu à la salle multifonctionnelle de Saint-Samuel, le 20 septembre dernier.

Parmi les lauréats, Anne Richard, étudiante au Collège Notre-Dame-de-l'Assomption à Nicolet mérite le Prix de la relève en milieu scolaire accompagné d'une bourse de 150$. « Son dévouement et son énergie ayant comme seul objectif de faire vivre aux étudiants des activités de classe et d'école de qualité, a également permis à son établissement scolaire de recevoir un montant de 250 $ pour la mise en candidature de cette jeune fille engagée », mentionne Érika Lafrenière Lahaie de Loisir Sport Centre-du-Québec. On souligne également le dévouement de Michaël Vouligny, dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Impliqué depuis dix ans au sein de l'Association de hockey mineur à Nicolet, M. Vouligny est notamment reconnu pour ses qualités de gestionnaire.

De plus, Loisir Sport Centre-du-Québec remet un total de 5 400$ à six organismes de loisir provenant des MRC de Bécancour et de Nicolet Yamaska.

« Grâce à la précieuse collaboration de Desjardins, quatre bourses de 500$ ont été attribuées à des organismes de loisir et de sport de chez nous. Visant à saluer l'excellent travail de ces organismes, les Bourses Desjardins Hommage aux organismes centricois ont été remises au Baseball mineur de Nicolet et à l'organisme Les Incroyables comestibles de Nicolet sur le territoire de la MRC de Nicolet Yamaska. Pour la MRC de Bécancour, le Comité des loisirs de Lemieux ainsi que le Club de soccer de Saint-Grégoire ont obtenu cet appui de Desjardins. »

Loisir Sport Centre-du-Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'assurer le développement concerté du loisir et du sport pour la région. L'organisme oeuvre avec les municipalités de son territoire, le milieu de l'éducation, les associations sportives et les organisations de loisir.