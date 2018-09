Cérémonie de reconnaissance

Benoît Bourque, maire de St-Pie-de-Guire et président de la Régie, les pompiers Alain Trial (5 ans et plus), Marie-France Chevalier, Guy Pineault et Marc-André Laforce (tous trois 10 ans et plus), Philippe Chamberland (5 ans et plus), Steve Rouillard (15 ans et plus), Rémi Choquette (5 ans et plus) ainsi que Pierre Hamel, directeur adjoint.PHOTO GRACIEUSETÉ