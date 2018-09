RÉGIONAL

Nouvelle programmation et nouvelle image

Près de quarante spectacles à l'affiche du Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre.

En conférence de presse, Mario Courchesne, directeur artistique du Théâtre Belcourt, présente le nouveau logo de la salle de spectacles.

Par François Beaudreau [20/09/2018]

Une nouvelle image, un logo et un site Internet améliorés sont quelques-unes des nouveautés annoncées lors du lancement de la programmation au Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre, en conférence de presse le 11 septembre dernier.

En cette vingt-et-unième année d'existence, le diffuseur des arts de la scène présente une nouvelle image, notamment pour accentuer le lien avec la municipalité, indique Michel Gagnon, président du Belcourt. « Le Théâtre est un citoyen de Baie-du-Febvre », illustre-t-il.

Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre, ajoute que la MRC de Nicolet-Yamaska a versé une aide financière non remboursable pour le paiement de la refonte du site Internet, réalisé par la firme ADN Communication.

Mario Courchesne, directeur artistique du Théâtre, explique ensuite, sur un écran géant, les différentes étapes depuis le choix d'un spectacle jusqu'à la réservation des sièges, à partir du nouveau site Internet.

Avec la verve et le talent que les habitués du Théâtre lui connaissent, Mario Courchesne dévoile ensuite la programmation 2018-2019. En tout, trente-neuf spectacles sont déjà annoncés et d'autres s'ajouteront au fil des mois. On y retrouve de tout, de l'humour au théâtre, en passant par la chanson, le conte, la magie, la musique et sans oublier les sorties familiales.

Sans faire l'énumération complète de toutes les têtes d'affiche qui défileront sur les planches du Théâtre Belcourt, mentionnons quelques noms qui retiennent l'attention. En humour, en plus des Philippe Laprise, Patrick Groulx et P-A Méthot, mentionnons le premier one-woman show de Virginie Fortin, intitulé « Du bruit dans le cosmos », le 6 octobre.

En chanson, les amateurs de country seront comblés avec la prestation de The Tennessee Two, spectacle inédit à la mémoire du célèbre chanteur américain Johnny Cash, le 23 novembre.

Si vous aimez le conte, Cédric Landry vous donne rendez-vous le 26 avril. Véritable coup de coeur, selon le directeur artistique du Belcourt, cet artiste marie le conte, le théâtre et la musique.

Mentionnons le spectacle attendu du pianiste Charles Richard Hamelin, le 23 février, avec un concert dédié à Chopin et aux romantiques.

En théâtre, il faudra assister à la création « Le dernier sacrement » de Denis Bouchard, que vous retrouverez sur scène aux côtés de Sofia Blondin et Ayana O'Shun.

Soulignons que Mario Courchesne prendra sa retraite en décembre prochain. Alexandra Carignan prendra la relève à la direction artistique du Belcourt.

Soulignons que Mario Courchesne prendra sa retraite en décembre prochain. Alexandra Carignan prendra la relève à la direction artistique du Belcourt.