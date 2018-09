RÉGIONAL

Protéger et améliorer la santé des écosystèmes du Saint-Laurent

Le gouvernement fédéral investit 592 000 $ dans le cadre du Programme Interactions communautaires du Plan d'action Saint-Laurent.

Le Comité ZIP du lac Saint-Pierre réalisera des concepts d'aménagement avec plans détaillés pour 50 cours d'eau dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Ces concepts permettront d'aménager des bandes riveraines plus efficaces à long terme sans entretien des cours d'eau, d'assurer un meilleur drainage des terres agricoles ainsi que de créer des habitats fauniques de qualité.

Par François Beaudreau [12/09/2018]

Le gouvernement du Canada annonce un investissement fédéral de 592 000 $ pour cinq nouveaux projets pluriannuels, visant à protéger l'écosystème du fleuve Saint-Laurent et à sensibiliser la population locale aux pressions et menaces qui touchent le fleuve.

« Notre gouvernement fait des investissements dans la protection de la nature, y compris les ressources en eau douce comme le Saint-Laurent. Une eau propre est une ressource indispensable pour les Canadiens. Elle est essentielle à notre santé, à l'environnement et à l'économie. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir des projets communautaires ayant pour but d'améliorer la santé du Saint-Laurent », affirme Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Cet investissement est fait dans le cadre du Programme Interactions communautaires du Plan d'action Saint-Laurent. Par cette initiative, le gouvernement encourage la participation citoyenne et la prise de mesures par les groupes communautaires et les collectivités autochtones.

« En plus d'améliorer l'état du Saint-Laurent, les projets financés auront un effet concret sur l'habitat de la perchaude, la qualité de l'eau, l'érosion des berges et l'habitat naturel d'animaux et de plantes du Saint-Laurent », souligne-t-on. « Pour atteindre ces objectifs, des végétaux seront plantés sur les berges et des aménagements seront créés afin d'améliorer l'écoulement naturel de l'eau. La population et les agriculteurs seront aussi mis à contribution et sensibilisés à un usage durable des ressources du Saint-Laurent. »

Parmi les projets financés, 49 900 dollars sont accordés pour la mise en oeuvre de bonnes pratiques agricoles à l'île du Moine, située dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, afin de favoriser le retour du pâturage sur l'île, lequel contribuera à l'augmentation des populations d'oiseaux champêtres et insectivores.

« Au-delà du retour du bétail, les activités consisteront en une série d'inventaires ornithologiques, en la mobilisation de la communauté dans des corvées de nettoyage de rives, en l'installation de perchoirs en en la plantation d'arbres matures. »

Le Comité ZIP du lac Saint-Pierre reçoit un appui financier de 25 000 dollars pour la préparation à l'aménagement faunique des cours d'eau du littoral au lac Saint-Pierre. La région du lac Saint-Pierre constitue la plus importante plaine inondable en eau douce du Québec. Au fil du temps, l'intensification de l'utilisation humaine de la zone littorale a provoqué la perte et la fragmentation des habitats importants pour de nombreuses espèces, au profit du développement routier, urbain, périurbain et agricole. Le projet mettra de l'avant des concepts d'aménagement pour une cinquantaine de cours d'eau du littoral.

« Accompagnés de relevés d'arpentage, ces concepts, une fois partagés aux différents organismes qui œuvrent dans la région, permettront de prévoir et de réaliser adéquatement les travaux de restauration et d'uniformiser les méthodes d'aménagement », mentionne-t-on.

Le gouvernement du Canada alloue également une somme de 142 000 dollars pour l'aménagement d'habitats pour la perchaude, dans le secteur du lac Saint-Paul, à Bécancour. Ce projet s'inscrit dans le contexte du déclin des populations de perchaude. L'espèce est visée par un moratoire de pêche depuis 2012, notamment dans le Lac Saint-Pierre.