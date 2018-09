RÉGIONAL

Inauguration des nouveaux locaux à l'Institution Kiuna

Le centre d'études collégiales lance un nouveau programme unique en apprentissage des langues des Premières Nations.

Prudence Hannis, directrice associée de l'Institution Kiuna, Lise Bastien, directrice générale du Conseil en Éducation des Premières Nations et Rick O'Bomsawin, chef du Conseil des Abénakis d'Odanak.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU Prudence Hannis, directrice associée de l'Institution Kiuna, Lise Bastien, directrice générale du Conseil en Éducation des Premières Nations et Rick O'Bomsawin, chef du Conseil des Abénakis d'Odanak.PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Par François Beaudreau [22/08/2018]

L'Institution Kiuna, située à Odanak, profitait de sa huitième rentrée scolaire, le 20 août dernier, pour faire découvrir aux étudiants et à la population ses nouveaux locaux.

L'établissement d'enseignement compte deux nouvelles salles de classe ainsi que des locaux administratifs supplémentaires. Les aménagements ont été complétés au cours de l'été et ont nécessité un investissement de huit cent mille dollars.

« Ces aménagements nous aideront à relever les défis de notre Institution qui sont de répondre aux besoins de nos étudiantes et étudiants, accueillir des ressources en enseignement et faire connaître l'Institution auprès de la population des Premières Nations et Québécoise », décrit Prudence Hannis, directrice associée de l'Institution Kiuna.

« Avec l'Institution Kiuna, Odanak est fière d'appuyer la formation des générations à venir dans nos communautés des Premières Nations. L'Institution Kiuna contribue à rehausser notre sentiment de fierté », ajoute le chef du Conseil des Abénakis d'Odanak, Rick O'Bomsawin.

L'Institution Kiuna offre plusieurs formations de niveau post-secondaire à la population étudiante des Premières Nations. Elle vient d'ailleurs de lancer un nouveau programme unique de DEC en Arts, lettres et communication - option langues des Premières Nations. Les langues enseignées en vertu de ce programme sont l'atikamekw, l'innu et l'abénakis. L'offre de cours pourrait s'étendre à l'enseignement d'autres langues des Premières Nations.

Deux parcours distincts sont offerts, en vertu de ce programme, soit le parcours « langue maternelle », pour l'étudiant qui souhaite approfondir ses connaissances de la langue, au niveau de l'écriture et de la lecture, entre autres, ainsi que le parcours « débutant », destiné à l'étudiant qui n'a aucune connaissance de la langue d'une Première Nation qu'il veut apprendre.

Enfin, mentionnons que l'Institution Kiuna accueillera cette année son centième gradué.