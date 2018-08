RÉGIONAL

Investissement Québec appuie Absolu technologies de recyclage

Un prêt de 213 750 $ pour l'entreprise soreloise qui fabrique un plastique recyclé avec un niveau de pureté élevé.

Martin Ménard, président d'Absolu technologies de recyclage.

Par François Beaudreau [17/08/2018]

Investissement Québec annonce l'octroi d'un prêt de 213 750 dollars, puisé à même ses fonds propres, à l'entreprise soreloise Absolu technologies de recyclage pour l'achat d'équipements spécialisés et le démarrage d'une usine de transformation des matières plastiques.

« Nous comptons, avec notre équipe de calibre international, être en mesure de fabriquer les plastiques les plus purs de l'industrie du recyclage et intégrer une plus grande quantité de plastique recyclé dans des produits finis », affirme Martin Ménard, président d'Absolu technologies de recyclage.

« Investissement Québec est fière de soutenir Absolu technologies de recyclage dans cette étape importante de son développement. Avec ses nouvelles installations, l'entreprise pourra augmenter considérablement sa productivité et diversifier ses opérations pour conquérir de nouveaux marchés. Nous avons bon espoir de voir M. Ménard et son équipe profiter des opportunités qu'offre cette industrie très prometteuse », déclare Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

Le recours à des technologies de pointe permet de séparer entre eux les différents types de plastiques avec des taux de pureté avoisinant les 98% sur une base constante. Ces technologies rendent possible une réintroduction rentable de la matière dans une économie circulaire. « Ce faisant, l'entreprise sera en mesure de se positionner favorablement auprès de nombreux manufacturiers canadiens et américains qui utilisent des plastiques recyclés dans leur production, de percer de nouveaux marchés et de solidifier ses activités », explique-t-on, dans un communiqué émis par Investissement Québec.

Absolu technologies de recyclage Inc. a été fondée en 2004. L'entreprise a débuté ses opérations comme distributeur d'équipements reliés au traitement des matières plastiques avant de se lancer dans le recyclage de plastique. Située sur la rue Joseph-Simard à Sorel-Tracy, elle offre notamment un nouveau marché, en Amérique du Nord, aux centres de tri et aux centre de récupération des débris de construction et démolition qui ne trouvent plus preneurs en Chine pour leur plastique postconsommation.