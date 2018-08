RÉGIONAL

Diagnostic et plan de revitalisation

Cinq municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska entament une démarche pour raviver le dynamisme ainsi que la vitalité commerciale et économique de la région.

Fabiola Aubry (Sainte-Eulalie), Jean-Guy Doucet (Saint-Léonard-d'Aston), Lyne Boisvert (Pierreville), Michel Côté (MRC de Nicolet-Yamaska), Donald Nicole (Saint-Léonard-d'Aston), Denise Gendron et Amélie Dugré (Sainte-Monique), Geneviève Dubois, préfète et mairesse de Nicolet, Karl Dorais Kinkaid, urbaniste de L'Enclume, Gilles Bédard (Sainte-Eulalie), Éric Descheneaux (Pierreville) ainsi que Jérôme Gagnon, agent de développement durable de Nicolet.

Par François Beaudreau [09/08/2018]

La MRC de Nicolet-Yamaska a mandaté récemment une firme spécialisée afin d'appuyer cinq municipalités, situées sur son territoire, engagées dans une démarche afin de raviver le dynamisme ainsi que la vitalité commerciale et économique.

La firme L'Enclume va ainsi réaliser un plan stratégique reposant sur les potentiels du territoire pour la ville de Nicolet ainsi que les municipalités de Pierreville, Saint-Léonard-d'Aston, Sainte-Eulalie et Sainte-Monique. La démarche, qui comprend également un diagnostic, un plan d'action, une mise en commun et des recommandations, s'étendra sur 16 mois.

« Certaines municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska voient leurs commerces et entreprises de services quitter leurs artères commerciales ou leur noyau villageois, et ce malgré des efforts de revitalisation et de soutien en développement économique », souligne la préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois. « Nous avions déjà, chacun de notre côté, initié par le passé des démarches de revitalisation et je salue la concertation dans ce dossier qui nous permettra d'aller plus loin et voir le dossier d'offre commerciale plus globalement sur notre territoire. »

Du côté de la MRC de Nicolet-Yamaska, on précise que trois grands défis entourent la réalisation de cette démarche commune aux cinq municipalités. Premièrement, mobiliser les communautés autour d'un projet de planification voué à dynamiser les municipalités et à participer aux efforts de revitalisation régionale. Ensuite, arrimer les visions et objectifs locaux de revitalisation entre les municipalités et s'assurer que ceux-ci soient complémentaires et s'inscrivent également dans une vision régionale. Troisièmement, élaborer des plans stratégiques et des plans d'action adaptés aux réalités différentes des cinq municipalités afin de s'assurer que ceux-ci soient réalisables et opérationnels.

Le projet est soutenu financièrement par les municipalités et par le programme d'appui à la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.