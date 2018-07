RÉGIONAL

L'Indien au-delà d'Hollywood

Une exposition-choc, présentée au Musée des Abénakis d'Odanak, pour créer un lieu d'échanges entre Allochtones et Autochtones.

Une foule attentive assistait au lancement de l'exposition « l'Indien au-delà d'Hollywood », le 28 juin dernier, au Musée des Abénakis d'Odanak.

Par François Beaudreau [03/07/2018]

Avec l'exposition-choc, « l'Indien au-delà d'Hollywood », le Musée des Abénakis d'Odanak, souhaite amener le visiteur vers une meilleure compréhension et une plus grande connaissance des réalités actuelles des Premières Nations. Vous n'avez pas idée de ce que vous allez y découvrir. Ou redécouvrir...

Le cinéma hollywoodien a souvent confiné les Premières Nations à quelques clichés simplistes, passant outre leur richesse culturelle, leur diversité et leur complexité. De cette iconographie, on retient des personnages stéréotypés. « Le guerrier galopant dans la plaine sauvage et la jolie princesse indienne dans un tipi, vous connaissez ? Ces images imprègnent l'imaginaire collectif, figées à l'époque du Far West américain », rappelle Vicky Desfossés-Bégin, agente médiation et communications pour le Musée des Abénakis.

L'exposition « l'Indien au-delà d'Hollywood » fait cheminer le visiteur à travers trois zones. Dans la première, on retrouve les images créées et portées par le genre western, en particulier pendant la première moitié du vingtième siècle, avec une iconographie stéréotypée de « l'Indien ».

« La seconde zone illustre à quel point ces images stéréotypées, diffusées par les films hollywoodiens, se retrouvent partout autour de nous, et ce, dès l'enfance. Les produits de consommation affichent des images d'Indiens à plumes, les jouets également, inspirés du cinéma et d'émissions de télévision populaires. On y rassemble une profusion de ces images caricaturales familières, afin de mettre en lumière leur présence récurrente. Le visiteur y trouvera une abondance d'objets montrant une iconographie « kitch » d'Indiens et d'Indiennes à toutes les sauces », note Vicky Desfossés-Bégin

Au terme de son expérience, dans la troisième zone, le visiteur est amené à aborder le sujet d'un point de vue actuel. « À la suite de ce qu'il a vu dans les deux zones précédentes, le visiteur découvre, d'un point de vue autochtone, comment cette longue histoire amène aujourd'hui les membres des Premières Nations à prendre la parole, à se réapproprier leur propre image culturelle et à dénoncer l'utilisation erronée de leur image pour que cessent la généralisation et les stéréotypes encore véhiculés de nos jours », poursuit la porte-parole du Musée.

L'exposition « l'Indien au-delà d'Hollywood » est le fruit d'un travail qui a duré plus d'une année, par l'équipe du Musée des Abénakis, en collaboration avec le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Réalisée grâce à une subvention de Patrimoine canadien de 120 000 $, cette exposition sera présentée au Musée des Abénakis jusqu'au 22 décembre 2019.