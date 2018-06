RÉGIONAL

Nicolet accueille le Condor

Entente avec la Ville pour le déménagement de la formation de la Ligue de Hockey Senior AAA.

Avant d'annoncer son déménagement à Nicolet, le Condor évoluait à Saint-Cyrille-de-Wendover.

Par François Beaudreau [21/06/2018]

Du côté de la Ligue de Hockey Sénior AAA, le Condor annonce qu'il quitte Saint-Cyrille-de-Wendover pour élire domicile à l'aréna Pierre-Provencher à Nicolet, dans le cadre d'une entente tripartite entre la Ville, l'équipe et l'Association du hockey mineur.

« Dès le début des négociations, nous avons senti un accueil positif de l'administration et des élus municipaux. Orientée dans une négociation constructive et collective, cette entente nous permet de ramener à Nicolet, un haut calibre de hockey à l'aréna Pierre-Provencher. Je suis bien fier de confirmer que mon équipe jouera à Nicolet pour les trois prochaines années », souligne Sylvain Desgranges, propriétaire du Condor.

« Je suis certaine que l'arrivée de cette excellente équipe aura des retombées positives sur l'économie locale et le développement des joueurs. Les Nicolétains aiment le hockey. Je suis convaincue que l'équipe aura de nombreux et fidèles partisans avec un calibre aussi élevé de jeu. Je souhaite la plus cordiale bienvenue à l'organisation du Condor », souligne la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

« La Ville de Nicolet réalise actuellement des investissements majeurs dans la réfection de son aréna. Une première étape fut amorcée lors de la mise à niveau des bandes et des baies vitrées », ajoute pour sa part Geneviève Duval, directrice des Services à la communauté de Nicolet. « L'arrivée d'un club Sénior AAA vient contribuer une occupation optimale des lieux. Ces ententes démontrent clairement une volonté de développer nos infrastructures différemment. »

Notons que l'arrivée de l'équipe en sol nicolétain entraîne également des retombées positives pour l'Association du hockey mineur de Nicolet. « Les frais compensatoires nous permettront cette année de réduire les coûts d'inscription des joueurs », précise Michael Vouligny, président de l'Association du Hockey mineur de Nicolet.

Les matchs du Condor seront joués majoritairement les vendredis soirs, parfois les samedis, pour une douzaine de parties à domicile.