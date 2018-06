RÉGIONAL

À la découverte du Croque-livres

Le lien Maison de la famille propose une occasion privilégiée de rencontre entre les livres et les enfants.

Par François Beaudreau [30/05/2018]

Denise Smith, Jocelyne Dionne, Line Labelle, Émilie Godin et Laurie-Pier Godin accueillaient les visiteurs pour la journée « À la découverte du Croque-livres », le 19 mai dernier.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Le lien Maison de la famille accueillait les enfants pour une fête, le 19 mai dernier, à l'extérieur de leurs locaux situés à Pierreville, afin de présenter leur Croque-livres, une boîte de partage de livres conçue pour les jeunes.

« Nous sommes fières de notre tout nouveau Croque-livres, accessible à toutes et à tous », lance Émilie Godin, coordonnatrice à la Maison de la famille, en compagnie des animatrices oeuvrant dans cet organisme. « Les enfants peuvent venir, prendre un livre et en donner un. » Tout au long de la belle saison, le Croque-livres de la Maison de la famille est accessible dans la cour extérieure. Pendant les mois d'hiver, il sera placé à l'intérieur des locaux de la Maison de la famille. Offerte gracieusement par l'organisme Priorité enfants Nicolet-Yamaska, la boîte de partage de livres a été peinte par l'artiste Katia Racine.

Rappelons que l'initiative des Croque-livres a été mise sur pied en 2014, grâce à un comité de partenaires réuni par la Fondation Lucie et André Chagnon, dans le but de rassembler et impliquer les communautés autour du plaisir de la lecture.

CONTES

En plus de se délasser dans le parc de jeux extérieurs et de partager un dîner hot dog gratuit, les enfants présents à la fête ont écouté attentivement l'animatrice Sara-Pier Guévin, du projet Le petit lecteur, pour une heure de contes. Lancé à Nicolet en janvier dernier, cette initiative vise à promouvoir le plaisir lié à la lecture chez les enfants d'âge préscolaire et leurs parents. Le projet propose dix trousses différentes contenant chacune des livres et des jeux regroupés autour d'un même thème.

Ces activités gratuites, offertes par Le lien Maison de la famille, étaient organisées dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.

GÉNÉROSITÉ

Par ailleurs, la coordonnatrice de la Maison de la famille en a profité pour remercier les généreux donateurs qui ont contribué à la levée de fonds, suite au cambriolage qui a eu lieu dans les locaux de l'organisme en février 2018. Le Lien Maison de la famille a ainsi recueilli près de deux mille dollars.