Voici Tsemantou Édition !

La première maison d'édition générale à voir le jour au Centre-du-Québec.

Par François Beaudreau [24/05/2018]

Mikaël Beauchemin, Johane Filiatrault, David Beauchemin et Geneviève Laberge, de l'entreprise Tsemantou Édition.

Mikaël Beauchemin, Johane Filiatrault, David Beauchemin et Geneviève Laberge, de l'entreprise Tsemantou Édition.

Les dirigeants de l'entreprise Tsemantou Édition ont procédé au lancement officiel de cette première maison d'édition générale à voir le jour au Centre-du-Québec, le 14 mai dernier au Musée des Abénakis à Odanak.

« Notre maison d'édition souhaite favoriser l'art littéraire sous toutes ses formes, en plus de favoriser l'économie locale », mentionne Mikaël Beauchemin, responsable des relations de presse. La jeune maison d'édition est d'ailleurs engagée dans le processus menant à la parution de trois ouvrages d'ici la prochaine année, dans autant de genres différents, soit roman, poésie et essai.

En plus de favoriser la création d'oeuvres littéraires de qualité, Tsemantou Édition veut développer des relations d'affaires avec des personnes et des entreprises de la région pour les nombreuses étapes menant à la publication des ouvrages, depuis la correction d'épreuves jusqu'à l'impression et la diffusion. Tsemantou vise également une large rencontre interculturelle, spécialement avec les Premières Nations. Le nom de l'entreprise signifie Grand Esprit ou Créateur, en langue Naskapi.

Le logo de l'entreprise renvoie également à une symbolique aux accents des premières Nations. Selon Geneviève Laberge, le logo représente un oeil, reflet de l'esprit et de la curiosité. « Le logo représente aussi le soleil levant, tout comme l'entrée d'une maison longue », ajoute-t-elle.

Pour sa part, la fondatrice et directrice de l'entreprise, Johane Filiatrault, avoue qu'elle caressait l'idée de fonder une maison d'édition générale depuis un bon moment déjà. Elle-même auteure de plusieurs livres, la femme d'affaires a vu son projet prendre forme après une rencontre déterminante avec Irina Gato de Culture Centre-du-Québec, un organisme ressource dont la mission consiste à accompagner les acteurs culturels de la région. « Notre rencontre a été l'étincelle qui m'a fait décider d'aller de l'avant », confie Johane Filiatrault.

Culture Centre-du-Québec apporte un soutien apprécié par l'équipe de l'entreprise, notamment au chapitre de la formation. « Il y a plusieurs aspects qu'il faut connaître et plusieurs aptitudes à acquérir pour se lancer dans l'édition. La formation est importante pour acquérir les connaissances nécessaires », explique la directrice. Les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet https://tsemantou.com/.