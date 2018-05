RÉGIONAL

Des occasions à saisir pour le secteur manufacturier

Une conférence traitant de l'importance des zones industrialo-portuaires pour le développement économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Par François Beaudreau [01/05/2018]

Une centaine de personnes ont assisté à la Conférence maritime, à Bécancour, le 30 avril dernier, pour se familiariser avec les occasions d'affaires que procurent les zones industrialo-portuaires pour le secteur manufacturier. La rencontre était organisée par les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec, un réseau d'affaires réservé exclusivement aux manufacturiers.

La Conférence maritime visait également à mieux faire connaître l'importance des zones industrialo-portuaires de Trois-Rivières et de Bécancour, dans la stratégie globale de développement économique du Québec, dont la Stratégie maritime est une pièce majeure.

« Avec la Stratégie maritime, on a voulu couvrir le Québec d'opportunités économiques. Parce que c'est bien cela, les zones industrialo-portuaires: des opportunités économiques », a déclaré, en ouverture de la série de conférences, le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D'Amour.

Pour Cynthia Rivard, directrice générale du réseau des Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de la dizaine de zones industrialo-portuaires du Québec, amorcées il y a deux ans, les zones de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont les plus avancées. « Les zones industrialo-portuaires de Trois-Rivières et de Bécancour fourmillent d'occasions à saisir pour le secteur manufacturier. »

Parmi les sujets abordés par plus d'une dizaine de conférenciers, mentionnons l'utilisation de ces zones pour le transport de marchandises, la participation aux plans de développement des zones, l'obtention de l'aide financière pour la réalisation de projets de même que la contribution à un projet d'économie circulaire, qui mise sur le maillage entre industriels.

Au terme de la rencontre, le président du réseau, Normand Beaulieu, a dressé un bilan positif de l'événement. « Les manufacturiers des deux régions comme l'ensemble des acteurs du développement économique comprennent maintenant bien le levier économique que peuvent constituer ces zones industrialo-portuaires. Nous sommes heureux d'avoir été associés à cette initiative et je suis confiant que nos manufacturiers sauront saisir les occasions qui leurs ont été présentées aujourd'hui. »