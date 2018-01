RÉGIONAL

Suspect arrêté à Pierreville au terme d'une poursuite

Des policiers et des citoyens traquent un individu dans une affaire de vol et recel de véhicules hors-route.

Par François Beaudreau [05/01/2018]

Vigilance citoyenne et collaboration policière auront permis l'arrestation d'un suspect à Pierrevlle, dans la matinée du 5 janvier 2018, au terme d'une poursuite en lien avec une affaire de vol et recel de véhicules hors-route.

« Vers 4h30, des citoyens ont informé les policiers qu'ils avaient vu circuler des véhicules hors-route volés. Un homme seul conduisait un véhicule tout-terrain de type côte-à-côte avec une chaîne qui tirait une motoneige sans occupant. La Sûreté du Québec a demandé assistance au Corps de police des Abénakis. Ce sont eux qui ont localisé les véhicules volés en premier dans le secteur des rangs St-Joseph et St-Louis », rapporte la sergente Éloïse Cossette de la Sûreté du Québec.

« La poursuite s'est transportée sur le rang Courchesne et le rang Petit-Bois. Les policiers de la Sûreté du Québec MRC Nicolet-Yamaska ont bloqué le chemin aux véhicules volés. La motoneige s'est alors détachée pour heurter le véhicule patrouille de la Sûreté du Québec et un policier (pas de blessure apparente) », poursuit-t-elle.

Le suspect à bord du véhicule de type côte-à-côte a poursuivi son chemin, le long du rang Petit-Bois vers la route 132, avant de prendre un sentier hors-route.

« Le suspect a finalement été arrêté. Il s'agit d'un homme de 21 ans, connu de nos services. » L'individu était appelé à comparaître au Palais de justice de Sorel-Tracy le jour même de son arrestation. Il devra répondre à de possibles accusations de recel, fuite et bris de conditions, entre autres.

« Il était non seulement suivi par les policiers de la Sûreté du Québec et du Corps de police des Abénakis, mais également par des citoyens lorsqu'il a été arrêté », précise la sergente. « Le véhicule de type côte-à-côte et la motoneige avaient été volés à St-François-de-Lac précédemment. »

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou par courriel à l'adresse cic@surete.qc.ca.