La gestion des risques est en cause selon la CNESST

Résultat de l'enquête sur l'explosion survenue à l'usine de réduction de Rio Tinto Fer et Titane à Sorel-Tracy.

Le 30 mars 2017, une explosion est survenue à l'usine de réduction de Rio Tinto Fer et Titane à Sorel-Tracy. Aucun travailleur n'a subi de lésions physiques graves.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Par François Beaudreau [14/12/2017]

Une déficience dans la gestion des risques liée à la purge du système est la cause principale retenue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, lors d'une explosion à l'usine de réduction de Rio Tinto Fer et Titane à Sorel-Tracy, le 30 mars 2017

La déflagration est survenue lors d'opérations de maintenance effectuées pour raccorder un four au système de récupération des gaz du côté sud de l'usine, alors que le système du côté nord fonctionnait toujours.

Du monoxyde de carbone (CO) venant du système nord a migré de façon non prévue vers le système sud, causant une fuite majeure dans la salle de récupération des gaz sud.

« Trois travailleurs qui se dirigeaient vers cette salle ont détecté, à l'aide de leur détecteur personnel de gaz, une concentration anormalement élevée de CO. Au moment où ils s'éloignaient de la salle, après avoir ouvert les portes pour favoriser la dispersion du CO, une forte explosion s'est produite, les projetant au sol. Aucun des travailleurs n'a subi de lésions physiques graves. De lourds dommages matériels ont toutefois résulté de cette explosion », souligne Héloïse Bernier-Leduc, porte-parole pour la CNESST.

La CNESST a délivré un constat d'infraction à l'employeur, Rio Tinto Fer et Titane. « Pour ce type d'infraction, le montant de l'amende varie de 16 645 $ à 66 183 $ pour une première offense, et pourrait atteindre 326 349 $ en cas de récidive. » La Commission a également exigé de l'employeur des modifications pour contrôler le danger d'explosion lors de l'utilisation des systèmes de récupération des gaz nord et sud à l'usine de réduction.