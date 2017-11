RÉGIONAL

La Fondation Santé finance 5 projets

38 542 $ au bénéfice des enfants et des familles du territoire de Nicolet-Yamaska et Bécancour.

Pierre Fréchette, président de la Fondation, Danielle Gamelin, secrétaire-trésorière et directrice générale de la Fondation, Geneviève Legault, coordonnatrice du Centre de femmes Parmi Elles, Martine Fugère, chef de service jeunesse par intérim pour l'équipe 6-12 ans au CIUSSS MCQ, Andréane Boulanger de Priorité enfants Nicolet-Yamaska, Chantal Guilbeault, chef de service continuum jeunes en difficulté et santé mentale clientèle 13-18 ans au CIUSSS MCQ et Tania Giffard-Boily, psychologue au CIUSSS MCQ.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Par François Beaudreau [23/11/2017]

En conférence de presse au Centre de femmes Parmi Elles de Bécancour, le 21 novembre dernier, les responsables de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska ont annoncé une contribution totalisant 38 542 $ pour cinq projets au bénéfice des enfants du territoire et de leur famille.

La Fondation alloue une somme de 12 552 $ pour l'évaluation TDAH continuum jeunesse; 2880$ pour l'atelier de stimulation - Programme d'aide personnelle, familiale et communautaire; 2 200 $ pour Minigyms dans les municipalités, Priorité enfants Nicolet-Yamaska; 910 $ pour l'amélioration de salles de thérapie par le jeu ainsi qu'un montant de 20 000 $ pour des jeux éducatifs favorisant le développement des enfants à la Ludothèque du Centre de femmes Parmi Elles.

À l'été 2017, la Fondation avait fait un appel de projets dans le but d'octroyer une somme de 25 000 $. Elle avait reçu seize projets pour un montant total de près de 140 000 $. Avec la présente annonce de 38 542 $ pour cinq projets, la Fondation a donc donné un montant beaucoup plus élevé que celui prévu. Elle invite le public à participer à la seconde édition de la course ou marche de 2,5 ou 5 km du Triathlon Nitek Laser de Nicolet qui aura lieu le 27 mai 2018. Les fonds amassés lors de cette activité communautaire seront versés à la Fondation.

Enfin, toute la population est invitée à participer à la seule activité-bénéfice annuelle de la Fondation, son Souper gastronomique qui aura lieu le vendredi, le 23 mars 2018 à l'Auberge Godefroy de Bécancour. 250 convives y sont attendues afin de déguster un repas quatre services de haute gastronomie accompagné de vins soigneusement choisis par un sommelier de la SAQ.