RÉGIONAL

Digne de mention

Kesya Longval, membre de l'équipe de cross-country des Voltigeurs du Cégep de Drummondville, a connu une saison exceptionnelle.

Par François Beaudreau [23/11/2017]

Performance digne de mention pour l'étudiante athlète Kesya Longval du Cégep de Drummondville. Recrue de l'équipe des Voltigeurs, elle remporte une médaille d'argent au championnat provincial de cross-country 2017 qui a eu lieu au Parc Maisonneuve à Montréal, le 28 octobre dernier.

« Au départ, mon entraîneur Robin Richard-Campeau et moi visions un top 5 pour la saison et un top 8 aux provinciaux. Finalement, après les premières compétitions, nous avons ajusté mon objectif à la hausse pour les provinciaux, pour viser un top 6. Mais j'ai terminé deuxième ! J'étais tout simplement heureuse ! », explique Kesya Longval dans un communiqué.

Longval a complété le parcours de 6 kilomètres avec un chrono de 23:11. Plus de 150 coureuses prenaient le départ de cette compétition. Jade Bérubé du Collège Lionel-Groulx et Anne-Frédérik Drolet du Cégep de Jonquière ont terminé première et troisième, respectivement.

La saison de la ligue de cross-country collégial, conférence Nord-Est, se déroule pendant l'automne. Le calendrier comporte trois compétitions régulières au mois de septembre, un championnat de conférence et un championnat provincial disputé au mois d'octobre.