Jeanne Lavallée accède à la présidence du conseil du Magasin du monde

Une initiative pour parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.

Jeanne Lavallée, nouvelle présidente élue au Magasin du Monde du Cégep de Sorel-Tracy.

Par François Beaudreau [09/11/2017]

Jeanne Lavallée est la nouvelle présidente élue du conseil d'administration du Magasin du Monde du Cégep de Sorel-Tracy, un projet éducatif de coopération et de solidarité internationales.

Étudiante de dernière année en Sciences de la nature, elle aura notamment la responsabilité d'animer les séances du conseil et de veiller au bon déroulement de tous les projets.

Jeanne Lavallée est engagée auprès du Magasin du Monde depuis l'an dernier, au sein du comité éducatif. Elle y oeuvrait à raison d'un quart de travail par semaine à animer différents kiosques et à préparer du matériel éducatif.

« Je crois que le Magasin du Monde rejoint les étudiants de par les valeurs d'égalité, de justice sociale et de développement durable qu'il incarne et défend. Il s'agit également d'un projet éducatif très complet qui initie les étudiants à la gestion, la démocratie, la défense et la communication d'idées qui leur tiennent à coeur. Ce sont également des valeurs que je défends dans la vie de tous les jours, notamment à travers mes autres implications, mais également dans la majorité de mes actions au quotidien », soutient la présidente.

« Le choix des produits que nous achetons a un impact direct à plusieurs niveaux, que ce soit sur l'environnement, les matières premières, le transport ou les compagnies, mais surtout sur la vie des travailleurs qui les produisent, que ce soit dans une plantation de bananes en Équateur ou de coton au Burkina Faso », décrit-elle.

En plus de prendre en charge la présidence du conseil d'administration du Magasin du monde, Jeanne Lavallée assume également la vice-présidence de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, l'AGEECST. Elle est membre de l'équipe de volleyball féminin des Rebelles et de la Coalition large en environnement et en développement durable.

Premier du genre à travers le réseau collégial, le Magasin du monde du Cégep de Sorel-Tracy a ouvert ses portes le 7 décembre 2011, supporté par le Service de la vie étudiante du Cégep de Sorel-Tracy en collaboration avec Oxfam-Québec. Véritable entreprise d'économie sociale, le Magasin du monde est voué à la sensibilisation et à la promotion du commerce équitable.