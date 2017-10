RÉGIONAL

Tournée du Chantier de l'économie sociale

Un moment privilégié pour discuter de la place de l'économie sociale dans le développement économique de notre région.

Conférence de Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l'économie sociale, le 12 octobre dernier au Campus de l'UQTR à Drummondville.

Par François Beaudreau [19/10/2017]

Le Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec accueillait Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l'économie sociale, le 12 octobre dernier, dans le cadre d'une tournée afin d'appuyer la réflexion au sujet du modèle québécois de développement économique et social.

« Cette journée d'activités a débuté avec une visite du Parc Marie-Victorin, une entreprise d'économie sociale de Kingsey Falls qui se démarque par son dynamisme et son rayonnement national et international », relate Chantal Tardif, directrice générale du Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec. « Par la suite, des élus municipaux de la région et les membres du conseil d'administration du Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec ont dîné en privé en compagnie de Jean-Martin Aussant et monsieur Philippe Garant, directeur général du Réseau d'investissement social du Québec (RISQ). »

La série d'activités s'est poursuivie avec un forum sur le thème de La transformation du modèle de développement et la place de l'économie sociale, en présence d'une quarantaine de personnes. La journée s'est conclue l'Assemblée générale annuelle du Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec.

Rappelons que le Chantier de l'économie sociale entreprend une tournée nationale qui le mène dans chacune des régions du Québec et s'étale sur 18 à 24 mois. Cette tournée permet en outre de favoriser des échanges afin de rééquilibrer le rôle et la place des trois piliers de l'économie que sont le privé, le public et le collectif.

249 ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE

Sur le territoire du Centre-du-Québec, on dénombre 249 entreprises d'économie sociale dont 59 % sont des associations ou organismes sans but lucratif, 39 % des coopératives et 2 % des mutuelles. Ces entreprises ont en moyenne 22 années d'existence et sont gérées par des conseils d'administration majoritairement paritaires. On estime que les entreprises sur le territoire créent plus de 5700 emplois.

« Les revenus générés sont en moyenne de 716 130 $ (médiane de 710 000 $). La généralisation à l'ensemble permet d'estimer à 178 316 000 $ les revenus générés par les entreprises d'économie sociale du Centre-du-Québec. 53 % des entreprises ont vu leur revenu augmenter au cours des dernières années. Un pourcentage significatif des entreprises génère des revenus autonomes (vente de biens ou services à 70 %; médiane 83%) », note Chantal Tardif.

Le Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec est un regroupement d'entreprises et d'intervenants de soutien voués à maximiser la contribution de l'économie sociale au développement des collectivités. À l'instar de tous les autres pôles d'économie sociale du Québec, il contribue à la promotion du modèle d'affaires collectif et à la réalisation d'actions de soutien au développement entrepreneurial.