RÉGIONAL

Réfection du quai du Port-Saint-François

La Ville de Nicolet se dit toujours prête à aller de l'avant pendant que le dossier stagne au fédéral.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU Marie-Claude Durand, présidente du comité pour la mise en valeur du quai du Port Saint-François, Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et Stéphane Biron, conseiller municipal et représentant de la Ville de Nicolet au sein du comité.PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Par François Beaudreau [21/09/2017]

La Ville de Nicolet interpelle une fois de plus le gouvernement fédéral pour qu'aboutisse le dossier de la réfection du quai du Port-Saint-François qui date de plus de 26 ans.

La mairesse de Nicolet Geneviève Dubois, entourée de plusieurs administrateurs du comité pour la mise en valeur du quai du Port Saint-François dont sa présidente, Marie-Claude Durand et du conseiller Stéphane Biron, ont convoqué une conférence de presse à ce sujet, le 20 septembre dernier, à l'hôtel de ville de Nicolet.

Selon M. Biron, qui représente la Ville au sein du comité, l'objectif de la démarche est double. D'une part, démontrer la volonté et la détermination de la communauté nicolétaine pour la réfection du quai et d'autre part, rappeler que la Ville de Nicolet a l'intention de s'occuper de cette infrastructure, une fois celle-ci restaurée.

Le conseiller évoque d'ailleurs une résolution adoptée lors de la séance du 13 mars 2017, dans laquelle la Ville de Nicolet réitère son appui au comité dans ses démarches pour faire pression auprès du gouvernement fédéral pour la réfection du quai et de sa mise en valeur.

« La réfection du quai de Port-Saint-François: il nous la faut, plus que jamais! » s'exclame à son tour la mairesse de Nicolet.

« Ce dossier a été latent trop longtemps soit par manque de fonds, soit par changements de gouvernements au niveau fédéral, mais j'estime que celui-ci doit être relancé avec toute la vigueur qu'il mérite. Je crois que les Nicolétaines et Nicolétains se sont montrés très patients. Nous avons vraiment besoin d'Ottawa pour assurer la sécurité de cette infrastructure, mais aussi comme partenaire du développement de Nicolet. Le municipal est prêt à faire sa part, nous reste à avoir les réponses, que nous souhaitons rapides et favorables du fédéral et du provincial qui pourrait aussi être interpellé dans ce dossier », plaide Geneviève Dubois.

Elle rappelle que Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet avait débuté des pourparlers avec le gouvernement fédéral en 1991. Différents scénarios ont été envisagés jusqu'en 2000, mais rien n'a encore bougé. « Je crois qu'il est grand temps qu'on réactive ce dossier et je suis très heureuse que le comité de mise en valeur veuille continuer cette importante mobilisation. Avec les inondations du printemps, nous avons été en mesure de faire visiter le quai au ministre du Commerce, François-Philippe Champagne et de le sensibiliser au projet alors que le comité l'avait également rencontré en août 2016 », ajoute-t-elle.

Pour la présidente du comité de mise en valeur, Marie-Claude Durand, il est d'autant plus urgent d'intervenir avant que la situation se dégrade et provoque des incidents. De plus, cette infrastructure représente une protection contre les embâcles de glace et l'érosion. Si en 2007 on estimait le coût pour sa réfection à 1,8 million de dollars, il faudrait investir aujourd'hui entre 2,5 et 2,8 millions de dollars, soutient la présidente du comité.

« Il y a plusieurs bonnes raisons d'investir dans le quai, que ce soit pour le tourisme, la proximité de la piste cyclable, la fenêtre directe sur le lac Saint-Pierre, pour sa faune et sa flore, pour le patrimoine historique, pour son superbe site récréotouristique avec la plage et pour son utilité au niveau de la voie maritime du Saint-Laurent », affirme Marie-Claude Durand à propos de ce quai patrimonial de 1830.