RÉGIONAL

Des services funéraires à l'église de Saint-François-du-Lac

Le conseil de fabrique proposera des services funéraires pour soutenir financièrement son administration.

Jean Courchesne et André Donais, respectivement conseiller et directrice générale de J.N. Donais coopérative funéraire avec Germain Parenteau, président du conseil de fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac.

Par François Beaudreau [21/09/2017]

Le conseil de fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac va de l'avant avec le projet de mettre l'église à la disposition des citoyens pour des services funéraires dans le but de soutenir financièrement l'administration de l'organisme.

Le président du conseil de fabrique, Germain Parenteau, explique que depuis quelques mois, des rencontres et des discussions ont eu lieu avec plusieurs entreprises de services funéraires, tant à Sorel-Tracy qu'à Nicolet et Drummondville. M. Parenteau mentionne qu'il avait informé ses concitoyens en publiant le compte rendu des démarches dans le feuillet paroissial. Au terme de cet exercice, le conseil de fabrique a arrêté son choix sur J.N. Donais coopérative funéraire, entreprise opérée par Service funéraire coopératif Drummond. Le conseil recommandait à ses membres, le 17 août dernier, d'entériner une entente avec cette coopérative funéraire qui regroupe plus de 12 000 membres.

« Nous mettons à la disposition de la coopérative de services, un local situé dans la sacristie pendant une période d'une année, gratuitement. Ils pourront rencontrer les familles endeuillées et répondre à leurs besoins », explique Germain Parenteau. Il précise que cette décision du conseil de fabrique fut prise après avoir notamment constaté la situation financière précaire de l'organisme.

« Le problème est que seulement le quart de la population paie la dîme, ce qui nous cause un problème de revenu pour l'administration de la fabrique », réitère-t-il. M. Parenteau souhaite que la location d'une partie de cet immeuble patrimonial pour des services funéraires contribue à augmenter les revenus de la fabrique.

Le conseil de fabrique invite la mission d'Odanak de même que les paroisses de la région du Bas-Saint-François à prendre connaissance du dossier et appuyer leur démarche.

Par ailleurs, M. Parenteau avait également invité L'annonceur à rencontrer les responsables de la coopérative funéraire afin d'expliquer leur démarche avec le conseil de fabrique.

« Nous ne sommes pas en compétition avec les fabriques ou les églises. Nous travaillons pour les besoins des gens. Nous allons déjà dans les églises pour les services funéraires, même à Drummondville. C'est une idée intéressante pour Saint-François-du-Lac car nous le faisons déjà à différents endroits. Ça permet d'offrir un choix aux familles », mentionne Andrée Donais, directrice générale de la coopérative qui souligne cette année son centenaire d'existence.

À l'invitation de Germain Parenteau, Mme Donais animera une séance d'information et répondra aux questions des gens présents lors d'une rencontre à l'entrée de l'église de Saint-François-di-Lac, mardi prochain 26 septembre à 19h.