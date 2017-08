POLITIQUE

Geneviève Dubois de nouveau candidate à la mairie de Nicolet

Elle souhaite notamment participer, avec le conseil municipal, au développement du centre-ville par la réalisation de projets sur le terrain dit "Cloutier".

Par François Beaudreau [24/08/2017]

Près d'un an après le début de son mandat à titre de mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois réitère les motivations qui l'incitent à s'impliquer au palier municipal et souhaite obtenir un renouvellement de mandat.

« Je suis heureuse et fière d'exercer ces fonctions depuis mon élection. C'est principalement pour cette raison que je désire poursuivre le travail amorcé avec le conseil municipal et l'équipe de professionnels de la Ville », déclare-t-elle.

Mme Dubois souligne notamment l'adoption récente du projet de loi 122 par le gouvernement du Québec, qui reconnaît les municipalités comme gouvernement de proximité.

« Des défis importants s'annoncent et je suis en mesure de les relever. Je souhaite également attirer davantage de femmes en politique, promouvoir une image plus positive des élus et élues et travailler en toute transparence avec les citoyens et citoyennes de Nicolet. Il est important que ceux-ci sachent qu'ils peuvent réellement faire la différence dans le développement de leur municipalité, en collaboration avec leur mairesse et les membres de leur conseil municipal », souligne-t-elle.

Mme Dubois dresse par ailleurs un bilan positif de ses réalisations au cours des derniers mois. Elle a notamment organisé une mobilisation dans le dossier du maintien du service des cliniques externes au centre hospitalier Christ-Roi en recueillant une pétition de plus de 9200 signatures qu'elle a déposée à l'Assemblée nationale en février 2017, et rencontrant du même coup le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette. Elle a de plus fait preuve de leadership lors des inondations de mai dernier. « Il faut avouer que mon début de mandat a été plus chargé que je ne l'aurais imaginé, j'ai été très active et impliquée, et les citoyennes et les citoyens ont eu l'occasion de constater ma façon de travailler, ma capacité à mobiliser les gens et mon énergie à gérer les dossiers de la ville ».