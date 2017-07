POLITIQUE

Éric Descheneaux candidat à la mairie de Pierreville

Il souhaite amener un regard nouveau sur la politique municipale.

Par François Beaudreau [13/07/2017]

Éric Descheneaux annonce qu'il se lance dans la course à la mairie, en vue des prochaines élections municipales, le 5 novembre 2017.

« Depuis un an, je rencontre les gens, je discute avec eux. Ils me demandent si j'ai l'intention de me présenter. J'ai entamé ma réflexion et je décide de me porter candidat », affirme-t-il. « Je sens chez les citoyens un désir de voir les choses se passer autrement. Il y a une volonté de consensus. Je veux amener un regard nouveau sur notre politique municipale. » Il souhaite ainsi mettre sur pied une table de concertation réunissant les anciens maires de Pierreville pour les inviter à mettre à profit leur expérience et leurs connaissances.

Le candidat, qui a déjà été conseiller avant la fusion des municipalités regroupées de Pierreville, rappelle qu'il s'implique activement dans la vie de sa communauté, en participant à l'organisation de plusieurs événements, comme la fête nationale, le relais pour la vie et la course de l'île, entre autres.

De plus, M. Descheneaux entend mettre à profit son expérience de 26 années en crédit auprès des entreprises, des investisseurs et des organismes. « J'ai vu ce que certains autres villages et villes ont fait de bien. Faisons valoir la plus-value de notre milieu de vie pour que nos citoyens s'y sentent bien et pour donner le goût aux autres de venir y vivre », invite-t-il.

S'il est élu, Éric Descheneaux veut notamment consacrer la moitié de son salaire pour la création d'une bourse afin d'encourager des initiatives citoyennes. « Par exemple, chaque année un montant serait remis à un étudiant méritant, à une bénévole dévouée, à un jeune entrepreneur qui veut démarrer son projet. Je veux impliquer davantage la population », réitère-t-il.