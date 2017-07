RÉGIONAL

Lancement du livre « Nd'adbokwa, Je cuisine »

Un ouvrage intéressant conçu pour favoriser le sentiment d'appartenance à la culture abénakise.

Par François Beaudreau [13/07/2017]

Le lancement du livre « Nd'adbokwa, Je cuisine » a eu lieu à Odanak en mai dernier. Tiré à une centaine d'exemplaires, cet ouvrage collectif regroupe une trentaine de recettes assorties de plusieurs photos. Certaines recettes proviennent de tradition familiale, d'autres sont héritées de la culture abénakise.

« Les Abénakis d'Odanak forment une communauté où les gens sont près les uns des autres. Nous partageons beaucoup de moments et de souvenirs ensemble. Le partage de nos recettes familiales est une excellente façon de conserver et de renforcer ce lien si précieux », peut-on lire dans la préface du livre.

« C'est moi qui a eu l'idée. Au départ, mon projet était modeste », relate Raymonde Nolett, coordonnatrice du projet. Son initiative a notamment bénéficié de l'appui financier de l'organisme Avenir d'enfants, issue d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon.

Au début, Raymonde Nolett avait placé une annonce sur le babillard du Centre de santé d'Odanak. Son message avait été remarqué par Andre Gill, qui a aussitôt été intéressé à participer à son élaboration, relate-t-elle. C'est d'ailleurs lui qui a assuré la prise de photos, le montage et la mise en page du livre.

Pour réaliser l'ouvrage, Raymonde Nolett a pu également compter sur la collaboration de sa fille, Amélie Nolett-Descheneaux, qui a agi en tant que responsable du projet.

« Nous voulons garder la culture vivante dans notre quotidien. Nous souhaitons que les recettes se transmettent de génération en génération, qu'elles soient traditionnelles, familiales, avec des ingrédients du terroir », explique Amélie Nolett-Descheneaux, responsable du projet. « En plus, c'était vraiment le fun, cette collaboration mère-fille sur ce projet. » Un des objectifs de cet ouvrage est notamment de favoriser le lien d'attachement et les compétences parentales.

L'équipe qui a assuré la réalisation du livre comprend aussi Aliké Harel à la révision de texte ainsi que Marie-Pier Desnoyers à la révision des recettes.

Le projet « Nd'adbokwa, Je cuisine » réunit plusieurs partenaires, soit le Centre de la petite enfance Awossisak, le Centre de santé d'Odanak, le Conseil de bande d'Odanak, les Services à l'Enfance et à la Famille des Premières Nations (SEFPN), la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et Avenir d'enfants.

Pour les personnes intéressées à acheter le livre « Nd'adbokwa, Je cuisine », quelques exemplaires sont disponibles au Musée des Abénakis d'Odanak.