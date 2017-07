RÉGIONAL

Une équipe qui a du caractère

L'Express junior de Saint-Léonard-d'Aston s'illustre dans un tournoi prestigieux.

Par François Beaudreau [13/07/2017]

La formation l'Express junior de Saint-Léonard-d'Aston a offert toute une performance au prestigieux tournoi de balle rapide qui a eu lieu à Ausable Forks, dans l'État de New York, les 7, 8 et 9 juillet dernier.

La compétition, qui en était à sa 55e édition, regroupait neuf équipes provenant des États-Unis et du Canada. L'Express junior y représentait le Québec. Malgré une défaite crève-cœur par le pointage de 5 à 4 en début de tournoi, aux dépens des Diamondbacks de Durham en Ontario, les joueurs de L'Express ont renoué avec la victoire, en remportant les trois matchs suivants.

En effet, ils ont disposé des Seadogs de Boston 18 à 6, vaincu les Spirits d'Ausable Forks par la marque de 8 à 1 avant de prendre la mesure des Bear Bottom Haymakers d'Ephrata, Pensylvanie, 6 à 1.

« Ces trois victoires leur permettaient d'accéder aux séries éliminatoires regroupant les quatre meilleures équipes du tournoi », commente Jean-Yves Doucet, entraîneur de l'Express junior. « En demi-finale l'Express devait encore se mesurer aux Diamondbacks de Durham, Ontario. Grâce à une performance exceptionnelle de Kirk Santala qui lançait son deuxième match de la journée et de Daniel Godbout qui a produit cinq points avec un coup de circuit et un double, l'Express pouvait accéder à l'étape ultime en vertu d'une victoire de 6 à 1. En grande finale l'Express s'est incliné 5 à 1 devant le CPI d'Oswego New-York qui comptait dans ses rangs deux joueurs en provenance de la République dominicaine. »

Pendant le tournoi, plusieurs joueurs de l'Express junior se sont distingués et ont mérité des honneurs individuels. Alexandre Lemieux est le joueur ayant réussi le plus de coups sûrs; Daniel Godbout, le meilleur receveur et joueur ayant produit le plus de points. Trois joueurs ont été nommés sur l'équipe étoile du tournoi : Kirk Santala, Alexandre Lemieux et Daniel Godbout.

Notons que l'Express participe cette fin de semaine à un important tournoi à Kingston, Ontario, puis la formation de Saint-Léonard-d'Aston représentera le Québec aux Jeux du Canada à Winipeg du 28 juillet au 5 août prochain.

Source : Jean-Yves Doucet