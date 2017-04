RÉGIONAL

La valeur des terres agricoles progresse à un rythme moindre

La stabilisation des prix des produits de base et des conditions climatiques difficiles peuvent avoir ralenti la progression de la valeur des terres.

Par François Beaudreau [21/04/2017]

La valeur des terres agricoles a continué de croître au Québec en 2016 mais à un rythme moindre qu'au cours des dernières années. Financement agricole Canada en a fait le constat lors de la publication récente des données dans son rapport « Valeur des terres agricoles ».

Pour le Québec, la valeur moyenne des terres agricoles a tout de même augmenté de 7,7% en 2016 alors que l'accroissement était de 9,6% en 2015 et de 15,7% en 2014.

Cependant, la valeur des terres agricoles ne cesse d'augmenter au Québec depuis 1986, note-t-on à Financement agricole du Canada. L'accroissement de la valeur des terres québécoises se compare celle du pays qui a augmenté en moyenne de 7,9% en 2016

« Certains facteurs clés semblent avoir eu un effet assez uniforme sur la valeur des terres agricoles dans l'ensemble du Canada », explique Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en chef à Financement agricole du Canada. « La stabilisation des prix des produits de base et des conditions climatiques difficiles peuvent avoir ralenti la progression de la valeur des terres et espérons que cette croissance modérée deviendra une tendance. »

Selon l'économiste, la hausse de valeurs des terres agricoles au cours de la dernière année découle de la vigueur du secteur agricole, combinée à la faiblesse de la devise canadienne et des taux d'intérêt.

« Je conseille toutefois aux producteurs d'éviter de faire preuve d'un excès de confiance », indique-t-il, faisant remarquer que les recettes tirées des cultures ont augmenté à un rythme moins rapide que la valeur des terres agricoles au cours des dernières années. « Même si nous venons tout juste d'enregistrer quelques années de recettes monétaires agricoles records, l'agriculture est une industrie cyclique et les producteurs doivent toujours planifier en fonction de changements dans les conditions du marché. »

Financement agricole Canada, une société d'État fédérale, fournit des services et produits financiers et commerciaux aux exploitants agricoles et aux entreprises liées à l'agriculture.

Les personnes intéressées peuvent consulter le rapport Valeur des terres agricoles 2016 de FAC, des données antérieures et visionner la vidéo, en visitant le site www.fac.ca/TerresAgricoles.