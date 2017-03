RÉGIONAL

Installation permanente des scouts à Saint-François-du-Lac

Appui financier de la MRC de Nicolet-Yamaska pour le projet d'acquisition et de réfection du Domaine Saint-François.

Communiqué MIS EN LIGNE LE [17/03/2017]

La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d'appuyer L'Association des aventuriers de Baden-Powell dans leur projet d'acquisition et de réfection du Domaine Saint-François situé au 200, rang Grande-Terre à Saint-François-du-Lac par une contribution financière non remboursable de 10 000 $ via le Programme d'aide au développement des entreprises d'économie sociale du Fonds de développement des territoires.

Oeuvrant dans le domaine du guidisme et du scoutisme depuis 2007, L'Association des aventuriers de Baden-Powell regroupe près de 1 300 membres au Québec et au Nouveau-Brunswick. Le projet actuel s'inscrit dans une orientation de répondre au besoin actuel des groupes soit d'avoir un endroit permettant de réaliser leurs activités de plein air comme les ateliers de survie en forêt, les randonnées, le camping d'hiver, etc.

Avec le projet d'acquisition et d'amélioration des infrastructures d'accueil, le vice-président de l'organisation, monsieur Nicolas Rousseau, prévoit la création d'au moins un poste permanent sur place pour la première année. « Le projet actuel, totalisant 55 000 $, n'est que la première phase de mise à niveau des installations, d'autres investissements seront à prévoir à court terme. Nous envisageons profiter de la beauté du site pour offrir un accès pour les groupes et les familles qui ont besoin d'un lieu d'hébergement. À cet effet, nous avons déjà entrepris des contacts avec l'Office de tourisme de Nicolet-Yamaska », souligne monsieur Rousseau.

« La municipalité de Saint-François-du-Lac est heureuse d'accueillir cette organisation avec laquelle nous sommes déjà en discussion pour rendre ce site magnifique et peu connu de la population plus accessible pour les citoyens pour des locations de salles par exemple ou tout simplement afin de profiter pleinement de la nature dans un lieu enchanteur » précise monsieur Pierre Yelle, le maire de la municipalité de Saint-François-du-Lac.

Pour toute demande d'aide financière concernant un projet de démarrage, d'expansion ou de relève d'entreprise, et ce, quel que soit le secteur d'activité, nous vous invitons à contacter le Service du Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska au 819 519-2997.

Source : Caroline Vachon