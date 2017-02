RÉGIONAL

Mobilisation dans Nicolet-Yamaska

Une pétition en ligne pour dire NON aux coupures des cliniques externes spécialisées au Centre Christ-Roi de Nicolet !

Communiqué MIS EN LIGNE LE [11/02/2017]

En conférence de presse, le 8 février 2017, la mairesse de la Ville de Nicolet, Mme Geneviève Dubois, entourée de spécialistes de la santé, a dénoncé les coupures de services des cliniques externes du Centre Christ-Roi de Nicolet et demande à toute la population de Bécancour–Nicolet-Yamaska de dire NON aux coupures des cliniques externes spécialisées au Centre Christ-Roi de Nicolet, en signant une pétition.

Depuis le 1er janvier 2017, les services spécialisés d'orthopédie, d'ORL, de plastie, de chirurgie générale et endoscopie ne sont plus offerts au Centre Christ Roi. En juin prochain, ce sera la fin pour les services de cardiologie et de gynécologie. La restructuration des soins de santé a été faite, sans consultation, par le CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec, rendant ainsi plus difficile l'accessibilité pour la population de Nicolet-Yamaska. Seul, le pôle d'expertise en urologie restera ouvert dans la ville centre Nicolet.

La mairesse invite la population à poser un geste citoyen en allant signer la pétition sur le site Internet de l'Assemblée nationale : pétition Centre Christ-Roi de Nicolet à l'adresse https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6513/index.html

Sur la pétition, il est demandé le rétablissement, au Centre Christ-Roi de Nicolet des cliniques externes d'orthopédie, d'ORL, de plastie, de chirurgie générale et endoscopie, de cardiologie et de gynécologie ? Et de pérenniser la clinique externe d'urologie, la pharmacie ainsi que les deux services d'urgence mineure du Centre Christ-Roi de Nicolet et du Centre multiservices en santé et en services sociaux de Fortierville.

JE SIGNE ! 1. Le citoyen doit inscrire ses coordonnées dans le formulaire de la pétition, 2. Il recevra un courriel de confirmation. 3. Il est important de cliquer sur l'hyperlien pour authentifier sa signature. La date limite d'inscription est le 12 mars 2017.

Une version papier sera également disponible dans les municipalités du territoire Bécancour—Nicolet-Yamaska, plus précisément dans les hôtels de ville, les bureaux municipaux ainsi que dans des cliniques médicales et des pharmacies.

Au cours des dernières semaines, la population a interpellé la Ville pour lui faire part de ses inquiétudes face à la réorganisation des services de santé à Nicolet. Des rencontres ont permis aux représentants locaux de la santé et aux élus d'échanger avec les gens du CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec. « Cette réorganisation a des impacts considérables auprès de la population vieillissante et des clientèles vulnérables. On craint une augmentation des refus de visites médicales. Inévitablement, une diminution de l'offre de service entraînera une réduction de l'achalandage et mettra en péril les services restants. » déclare la mairesse de Nicolet, Mme Geneviève Dubois.

« La santé, c'est un enjeu de développement et de vitalité des territoires. Et par la pétition, on souhaite maintenir les services qui étaient rentables, efficaces, et qui répondaient aux besoins des usagers. Tout comme les grandes villes, les gens des régions doivent aussi avoir accès aux soins de santé. » ajoute la mairesse Dubois.

Vous n'êtes pas du territoire ! L'accessibilité aux services de santé dans les milieux ruraux vous préoccupe ? Vous pouvez nous appuyer en signant cette pétition.

Source : Aline Blais