RÉGIONAL

Deux nouveaux entrepreneurs à la barre des Industries Payer

Éric Joubert et Stéphane Toupin prennent la relève de l'entreprise de Sainte-Monique spécialisée dans la fabrication de dispositifs de câblage.

Par François Beaudreau [03/11/2016]

Les entrepreneurs Éric Joubert et Stéphane Toupin annoncent un investissement de 2,5 millions de dollars au cours des 24 prochains mois dans Industries Payer de Sainte-Monique, l'entreprise qu'ils ont acquise au début du mois d'octobre.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir fait cette acquisition. Mon partenaire et moi sommes des entrepreneurs de la région qui croyons fermement au savoir-faire et au sens de l'innovation de nos employés », déclare Stéphane Toupin, copropriétaire. « Industries Payer est une entreprise en santé avec un haut potentiel de développement. Nous sommes déjà à évaluer les possibilités d'agrandissement ou encore un déménagement à l'intérieur de nouveaux bâtiments. »

La société Industries Payer est établie depuis 1963. L'entreprise fabrique des attaches utilisées dans les domaines de l'électricité, la téléphonie, la câblodistribution, haubanage de structure métallique, les tours d'antennes et l'acériculture.

Afin d'assurer la réussite du transfert de l'entreprise, les nouveaux propriétaires ont souhaité mettre en place une équipe de gestion expérimentée et performante.

« Nous avons confié la direction administrative de l'entreprise à madame Karoline Bergeron. Mme Bergeron possède un impressionnant bagage en gestion d'entreprises et en plus, elle est originaire de St-Célestin », mentionne Éric Joubert. Quant à la gestion de la production, cette responsabilité a été confiée à Carl Bourque.

« Nous travaillons tous avec le même objectif. Nous souhaitons arborer fièrement le nom Payer qui est connu mondialement, offrir à nos clients les produits de haute qualité auxquels ils sont habitués depuis plus de 50 ans et développer cette entreprise qui compte de nombreuses réalisations et de prestigieux partenaires », ajoute M. Joubert.

De plus, Investissement Québec accorde à la société un prêt de 327 500 $, destiné à favoriser la relève. Dans un transfert d'entreprise, il y a toujours un risque de fermeture ou de délocalisation des activités. Je me réjouis donc que le financement accordé par Investissement Québec contribue au maintien des 12 emplois d'Industries Payer dans la région et je félicite les nouveaux acquéreurs pour cette transaction qui générera 15 nouveaux emplois à terme », a déclaré le ministre régional, Laurent Lessard.

Rappelons qu'il y a un an presque jour pour jour, les deux entrepreneurs annonçait le transfert d'une autre entreprise de la région dont ils ont fait l'acquisition, soit Bois Laurentide Inc. de Saint-Célestin. Cette entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits sur mesure en bois franc et en bois mou du Centre-du-Québec.