Jean-Yves Doucet nommé Entraîneur de l'année par Softball Canada

Par Stéphane Lévesque [03/11/2016]

À l'occasion du Banquet de Softball Canada qui se tiendra le 12 novembre 2016 à Whitehorse, Jean-Yves Doucet de Saint-Léonard-d'Aston recevra le prix Entraîneur de l'année.

Bien que loin d'être terminée, cette prestigieuse distinction vient couronner une carrière d'entraîneur jalonnée de succès qui couvre quatre décennies. Fondateur, avec son collègue de toujours Michel Leclair, de l'Express de St-Léonard-d'Aston, c'est sous ses ordres, qu'en 2013, l'Équipe du Québec a remporté la médaille d'or au Championnat canadien U18 ainsi qu'en 2016 dans la catégorie U21. Notons également que ce passionné de balle rapide, en 2015, a été désigné comme un entraineur adjoint de l'équipe nationale junior masculin.

Dans le cadre d'une entrevue téléphonique, Jean-Yves Doucet s'est dit honoré de recevoir le prix Entraîneur de l'année au Canada :

« Ma première pensée va à mes parents. Ils m'ont transmis de belles valeurs que je tente, à mon tour, de transmettre aux joueurs que j'ai le privilège d'accompagner dans leur développement. Ce prix-là, il revient également à ma famille, à mes enfants. J'ai eu une conjointe, Christiane, malheureusement décédée du cancer, qui m'a supporté. Comme Brigitte, ma conjointe actuelle, ces femmes m'ont permis de vivre ma passion pour le coaching en palliant mes absences de la maison. »

Le dévoué Jean-Yves a également une pensée pour tous ses collègues entraineurs et les joueurs qu'il a dirigés. Comme on le sait, le succès dans le sport c'est un travail d'équipe et c'est une magnifique école de vie.

Parlant école, il y a toujours une leçon à tirer de l'enseignement de Jean-Yves Doucet et j'ai pu en profiter comme des centaines de jeunes issus de milieux ruraux partout au Québec :

« L'objectif en faisant de bons joueurs de balle, c'est de faire de bons individus. Je suis certain que le coaching apporte cela. »

Pour tout cela, merci Jean-Yves et bravo !