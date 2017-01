RÉGIONAL

Réalisation du projet d'une salle multifonctionnelle

Saint-François-du-Lac investit pour l'amélioration de l'acoustique et la réfection des lieux.

Par François Beaudreau [20/10/2016]

Dans la foulée des recommandations de son comité de développement local, la Municipalité de Saint-François-du-Lac vient de compléter un projet de salle multifonctionnelle dans le centre communautaire.

Le maire de la Municipalité, Pierre Yelle, nous a présenté les améliorations apportées à la salle, lors de notre visite des lieux, lundi dernier.

« Les changements les plus marquants sont l'amélioration de l'acoustique et l'installation d'un système de son de qualité », affirme M. Yelle. « Avant, l'acoustique était terrible. Dès qu'il y avait plusieurs personnes, on ne s'entendait plus, tellement le bruit montait. »

Le maire précise que les grandes dimensions de la pièce de même que les matériaux qui composent les murs, soit des blocs de bétons peints, favorisent la réverbération des sons. La Municipalité a donc mandaté la firme Spica Acoustique pour régler le problème. On a installé des panneaux rigides qui permettent de contrôler la diffusion sonore. « Les panneaux absorbent le son. Ils sont installés sur des glissières et sont facile à enlever pour l'entretien. »

Saint-François-du-Lac a également choisi l'entreprise Spec-tech pour l'achat d'un système de son et son installation. « Les personnes et les organismes, qui voudront emprunter la salle à l'avenir, vont sûrement apprécier la qualité des installations », ajoute Pierre Yelle.

De plus, la Municipalité a fait procéder à différents travaux tels que la réfection du système de ventilation pour les salles de bain, qui expulse désormais l'air humide vers l'extérieur, l'amélioration de l'éclairage de la scène, du bar et l'installation de lumières murales.

« La peinture de la salle a aussi été refaite. Le fond de la scène est peint de couleur foncée, ce que les artistes apprécient », souligne M. Yelle.

L'ensemble des travaux a été réalisé au cours de l'été et au début de l'automne. Le coût pour compléter le chantier est de 33 000 $, explique le maire, et la municipalité de Saint-François-du-Lac a bénéficié d'une contribution de 16 023 $ du Pacte rural, en vertu de la Politique nationale de la ruralité du gouvernement du Québec.