RÉGIONAL

Un avenir prometteur pour le Collège Notre-Dame-de-l'Assomption

Les Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge permettent au Collège Notre-Dame-de-l'Assomption de Nicolet de devenir propriétaire et de poursuivre l'oeuvre d'éducation qui perdure depuis 144 ans.

Par François Beaudreau [13/10/2016]

La corporation du Collège Notre-Dame-de-l'Assomption de Nicolet acquiert les bâtiments et les terrains qu'occupe actuellement l'école, à titre de locataire depuis 2006, pour la contrepartie symbolique d'un dollar.

La présidente du conseil d'administration du Collège, Marie-Pier Mathieu, en a fait l'annonce le 12 octobre dernier, lors d'une conférence de presse.

Impliquée dans le processus qui a mené à l'acquisition des bâtiments et des terrains, Mme Mathieu souligne sa très grande satisfaction de pouvoir vivre ce moment historique. « Des analyses sérieuses et rigoureuses ont eu lieu pour en arriver à ce grand jour et j'ai très hâte de voir la suite de cette nouvelle ère qui commence », précise-t-elle.

« C'est avec le sentiment du devoir accompli que nous permettons ainsi au Collège de devenir propriétaire afin de poursuivre l'oeuvre d'éducation, à laquelle nous sommes profondément attachées, auprès des jeunes pour que ceux-ci deviennent des citoyens engagés, passionnés et soucieux de faire une différence dans leur communauté », assure la supérieure générale des Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, Soeur Muriel Lemoine.

« Cette annonce importante vient conclure une démarche rigoureuse et réfléchie, destinée à assurer la pérennité de l'oeuvre d'éducation que les Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge soutiennent depuis l'ouverture d'une école à Nicolet en 1872. Une école que nous avons fait croître et progresser pour que des milliers d'élèves puissent apprendre, découvrir, développer leur plein potentiel et réussir », rappelle Soeur Carmelle Champagne, trésorière générale de la Congrégation.

Pour sa part, la directrice générale, Mylène Proulx, mentionne que l'établissement d'enseignement fait preuve d'innovation et d'avant-gardisme. Elle ajoute que le succès et la progression que connaît l'école sont également dus au développement de l'offre sportive, à la mise en place d'un véritable complexe sportif ainsi qu'au développement de programmes qui permettent aux jeunes de devenir citoyens du monde.

« Nous croyons fermement qu'il est de notre devoir de former les jeunes afin qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Pour leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires et de développer leur passion, nous révisons et bonifions sans cesse notre offre de service », explique Mme Proulx.

De plus, la directrice générale reconnait que devenir propriétaire des lieux permet d'envisager un avenir prometteur et tient à remercier les soeurs de leur grande générosité.

« Nous avons l'intention de prouver notre gratitude aux Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, non seulement en prenant grand soin de l'héritage qu'elles nous ont transmis, mais aussi en leur érigeant un monument commémoratif qui permettra de garder vivant le souvenir de soeurs aimantes et généreuses qui ont consacré leur vie à l'éducation de milliers de jeunes », assure Mylène Proulx.

Le Collège Notre-Dame-de-l'Assomption se prépare à accueillir tous ceux qui désirent en apprendre un peu plus sur l'école et ses programmes lors des journées Portes ouvertes qui se tiendront le vendredi 14 octobre de 17h à 19h et le dimanche 16 octobre de midi à 15h.